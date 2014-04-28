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خالد داود : 3 أسباب وراء تأييد حزب الدستور لـ ” صباحي”

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خالد داود : 3 أسباب وراء تأييد حزب الدستور لـ ” صباحي” خالد داود : 3 أسباب وراء تأييد حزب الدستور لـ ” صباحي”

قال خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور:”  إن حزبه دعم مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي المرشح الرئاسي لأنه أقرب إلى المواطن العادي، ويهتم بالفقراء، ويضع ملف العدالة الاجتماعية على رأس أولوياته” .

وأضاف «داود»، في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «السادة المحترمون» على قناة «أون تي في لايف»، في الساعات الأولى صباح اليوم الإثنين: «من ضمن الأسباب التي دفعت حزب الدستور لتأييد (صباحي)، أنه مرشح مدني ولديه خبرة في العمل السياسي».

وأشار «داود»، إلى أن 60% من أعضاء الحزب وافقوا على تأييد «صباحي»، و10 % وافقوا على دعم «»، بينما رجح 30% مقاطعة الانتخابات.

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أونا

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