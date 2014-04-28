خالد حنفي: ” التموين” مدينة لأصحاب المخابز بـ900 مليون جنيه

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، إن الوزارة مديونية لأصحاب المخابز بـ900 مليون جنيه، موضحا أن الوزارة قسمت هذه الديون إلى دفعات، بحيث سيتم سدادها خلال العام الحالي.

وأشار «حنفي»، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم 2»، في الساعات الأولى صباح اليوم الإثنين، إلى أن «منظومة إدارة رغيف العيش في مصر فاسدة»، والوزارة تعمل الآن على إعادة النظر في تلك المنظومة من أجل تسهيل حصول المواطن على رغيف العيش.

وأوضح «حنفي»، أن الوزارة ألغت نظام الحصة في الدقيق للقضاء على تهريب الدقيق، وقررت ربط «حصة العيش» للمواطنين ببطاقة التموين، مؤكدا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل حل «أزمة الخبز»، لكن أصحاب المصالح الشخصية يحاولون عرقلة عملية التنمية.