الجزائر ترفض مقترح سعودي إماراتي لاعتبار الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية»

كشفت تقارير إعلامية جزائرية، الأحد، عن مصادر دبلوماسية أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، رفض مقترح المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة لاعتبار جماعة الإخوان المسلمين بمنظمة إرهابية.

وقالت نفس المصادر حسبما ذكر موقع «سي إن إن بالعربية»، أن وزير الخارجية الجزائري نقل خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية، رد الجزائر الرافض لمقترح قدم لها لتعتبر جماعة الإخوان بمنظمة إرهابية، وذكرت أن الجزائر أبلغت السعودية والإمارات أنها حريصة على التعامل الإيجابي مع القرارات التي اتخذها البلدان لضمان الاستقرار فيهما، لكن الجزائر لا تستطيع العمل خارج منطق القضاء والأدلة المشروطة لتجريم الجماعات الإسلامية، ومنها الإخوان المسلمين.

كما قالت التقارير أن لعمامرة قدم نصائح للجانب السعودي والإماراتي مستخلصة من التجربة المريرة التي مرت بها الجزائر خلال العشرية السوداء من الإرهاب الدموي الذي حصد عشرات الآلاف من الضحايا، وكيفية التعامل مع الحركات الاسلامية.

في حين ذهبت بعض الأطراف إلى القول إن «الجزائر طلبت من السعودية تقديم قوائم لأشخاص متورطين في قضايا الإرهاب مقرونة بأحكام قضائية ودلائل حتى يمكن وضعهم في قائمة الإرهابيين».

ورغم الحديث الطويل الذي دار حول هذه القضية إلا أن السلطات الجزائرية ولا السعودية أو حتى الإماراتية أصدرت بيان رسمي أو تعليق عما يجري حول القضية.