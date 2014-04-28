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رئيس منظمة الأمن والتعاون يطالب بالافراح عن المراقبين المحتجزين بأوكرانيا

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أدان وزير الخارجية السويسري ديدييه بورخالتر، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الأحد، احتجاز مراقبين للمنظمة على ايدي انفصاليين في شرق أوكرانيا، مطالبا باطلاق سراحهم.

وتم الافراج عن أحد مراقبي المنظمة الثمانية لأسباب صحية، مساء الأحد، وغادر مكان احتجازه في بلدية سلافيانسك يرافقه اثنان من مفاوضي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ووصف الوزير السويسري اختطاف المراقبين بـ «غير المقبول»، مطالبا بتوفير ضمانات لسلامة المراقبين الدوليين.

ولا يزال هناك 12 رجلا محتجزين في شرق اوكرانيا، هم 8 أجانب و4 أوكرانيين، واختطفهم انفصاليون الجمعة، واعتبروهم لاحقا «أسرى حرب»، مؤكدين أنهم يعتزمون مبادلتهم بأشخاص تحتجزهم السلطات الأوكرانية.

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