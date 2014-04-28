جامعة الملك خالد تحتفل بطالباتها الخريجات

احتفلت جامعة الملك خالد صباح يوم أول من أمس بتخريج الدفعة ال (16) من طالبات الجامعة، وذلك بالمسرح الجامعي بالقريقر، شهد الحفل تكريم خريجات الدراسات العليا " الدكتوراه، والماجستير"، وخريجات درجة البكالوريوس.

وبهذه المناسبة ألقى مدير الجامعة معالي الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود كلمة مسجلة شكر فيها سمو أمير منطقة عسير لرعايته الكريمة للحفل ومشاركته أبناءه الطلاب فرحة تخرجهم، وقال" هذا دليل الحرص، والاهتمام من ولاة أمرنا- حفظهم الله - في هذه البلاد المباركة على دعم مسيرة التعليم".

وأضاف" الجامعة تفخر بخريجيها، وخريجاتها الذين تسلحوا بالعلم، والمعرفة في كافة التخصصات العلمية، والنظرية، والطبية ليسهموا في بناء ورفعة هذا الوطن".

من جهتها عبرت، وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة حنان السعدي عن امتنانها، وشكرها لقائد مسيرة التعليم العالي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود، ولصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن.

وذكرت السعدي أن إجمالي عدد الخريجين لهذا العام بلغ(12163) طالبا، وطالبة وأن عدد خريجي الأقسام الأدبية بلغ (6711) طالباً، وطالبة بما نسبته (55%)

في حين بلغ عدد خريجي الأقسام العلمية، والطبية، والهندسية، والحاسوبية (5425) طالباً وطالبة أي مانسبته (45%).

كما أكدت السعدي أن الجامعة تسعى لتحقيق التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وأوضحت أن أعداد طلاب، وطالبات الدراسات العليا في نمو مستمر، وأكدت أن الأعوام المقبلة ستشهد تزايداً وارتفاعاً ملحوظاً.