بلدية حوطة سدير تدشن حملة تأهيل الأودية بأشجار الطلح

سدير - خالد النصار

دشنت بلدية حوطة سدير الأسبوع الماضي حملة تشجير الأودية بأشجار الطلح. وشهد الحفل حضور رئيس بلدية حوطة سدير المهندس فهد بن عبدالعزيز الرميح، ومشاركة مركز النشاط الاجتماعي بالحصون، والمعهد الصناعي الثانوي بحوطة سدير، وابتدائية المعجل بحوطة سدير، ومتوسطة مجمع المعجل بحوطة سدير، وثانوية مجمع المعجل بحوطة سدير، ومتوسطة حوطة سدير، والتربية الفكرية بمتوسطة حوطة سدير، ممثلة بأكثر من 120 طالباً. وقد ألقى رئيس البلدية، كلمة حثهم على المحافظة على المتنزهات البرية والمحافظة على الأشجار لأهميتها في تجميل المتنزهات، لإيجاد المكان المناسب لمرتادي هذه المتنزهات، وقد تم غرس 300 شتلة بداية للحملة، والبلدية في صدد زرع خمسة آلاف شتلة، في أودية وشعاب المنطقة التابعة لخدمات البلدية.

هذا وقد أوضح مسؤول العلاقات العامة ببلدية حوطة سدير ناصر الدحوم، عن أهمية دور البلدية في تمويل هذه المشاريع التي تخدم المواطنين، في نظافة وتجميل المتنزهات البرية مع تقديم جميع الخدمات المتواصلة من السقياء على مدار العام والنظافة العامة لجعل المكان دائماً نظيفا وجميلا مناشداً المواطنين بالتعاون مع البلدية في نظافة هذه المتنزهات.