أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

بلدية حوطة سدير تدشن حملة تأهيل الأودية بأشجار الطلح

Google+ Print
بلدية حوطة سدير تدشن حملة تأهيل الأودية بأشجار الطلح بلدية حوطة سدير تدشن حملة تأهيل الأودية بأشجار الطلح
122740722028.jpg

صورة جماعية للمشاركين في تدشين الحملة

سدير - خالد النصار

    دشنت بلدية حوطة سدير الأسبوع الماضي حملة تشجير الأودية بأشجار الطلح. وشهد الحفل حضور رئيس بلدية حوطة سدير المهندس فهد بن عبدالعزيز الرميح، ومشاركة مركز النشاط الاجتماعي بالحصون، والمعهد الصناعي الثانوي بحوطة سدير، وابتدائية المعجل بحوطة سدير، ومتوسطة مجمع المعجل بحوطة سدير، وثانوية مجمع المعجل بحوطة سدير، ومتوسطة حوطة سدير، والتربية الفكرية بمتوسطة حوطة سدير، ممثلة بأكثر من 120 طالباً. وقد ألقى رئيس البلدية، كلمة حثهم على المحافظة على المتنزهات البرية والمحافظة على الأشجار لأهميتها في تجميل المتنزهات، لإيجاد المكان المناسب لمرتادي هذه المتنزهات، وقد تم غرس 300 شتلة بداية للحملة، والبلدية في صدد زرع خمسة آلاف شتلة، في أودية وشعاب المنطقة التابعة لخدمات البلدية.

هذا وقد أوضح مسؤول العلاقات العامة ببلدية حوطة سدير ناصر الدحوم، عن أهمية دور البلدية في تمويل هذه المشاريع التي تخدم المواطنين، في نظافة وتجميل المتنزهات البرية مع تقديم جميع الخدمات المتواصلة من السقياء على مدار العام والنظافة العامة لجعل المكان دائماً نظيفا وجميلا مناشداً المواطنين بالتعاون مع البلدية في نظافة هذه المتنزهات.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية