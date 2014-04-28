بالفيديو.. حسن يوسف: يجب الإفراج عن «مبارك والعادلي» واستقبالهما بالورود

استنكر الفنان حسن يوسف، الدعوات المطالبة بإصدار عفو رئاسي عن الناشط السياسي أحمد دومة، الذي يقضى عقوبة السجن 3 سنوات لمخالفته قانون «تنظيم التظاهر».

وقال «يوسف»، في مداخلة مع الإعلامية رولا خرسا، مقدمة برنامج «البلد اليوم» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد: «بدل المطالبات بالإفراج عن أحمد دومة (الذي لم يفعل شيئا للبلد»، يجب الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك لما قدمه من خدمات للبلاد طوال 30 عامًا».

وتابع: «يجب الإفراج أولا عن مبارح ووزير داخليته حبيب العادلي، ويكفي أنهم حمونا من الإخوان لمدة 30 سنة، وهذا يكفي لاستقبالهم على باب السجن بالورود والأحضان».

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