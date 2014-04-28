أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو.. حسن يوسف: يجب الإفراج عن «مبارك والعادلي» واستقبالهما بالورود

Google+ Print
بالفيديو.. حسن يوسف: يجب الإفراج عن «مبارك والعادلي» واستقبالهما بالورود بالفيديو.. حسن يوسف: يجب الإفراج عن «مبارك والعادلي» واستقبالهما بالورود

استنكر الفنان حسن يوسف، الدعوات المطالبة بإصدار عفو رئاسي عن الناشط السياسي أحمد دومة، الذي يقضى عقوبة السجن 3 سنوات لمخالفته قانون «تنظيم التظاهر».

وقال «يوسف»، في مداخلة مع الإعلامية رولا خرسا، مقدمة برنامج «البلد اليوم» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد: «بدل المطالبات بالإفراج عن أحمد دومة (الذي لم يفعل شيئا للبلد»، يجب الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك لما قدمه من خدمات للبلاد طوال 30 عامًا».

وتابع: «يجب الإفراج أولا عن مبارح ووزير داخليته حبيب العادلي، ويكفي أنهم حمونا من الإخوان لمدة 30 سنة، وهذا يكفي لاستقبالهم على باب السجن بالورود والأحضان».

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي