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وزير التموين: الدعم لا يصل لمستحقيه وعودة المجمعات الاستهلاكية قبل رمضان

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وزير التموين: الدعم لا يصل لمستحقيه وعودة المجمعات الاستهلاكية قبل رمضان وزير التموين: الدعم لا يصل لمستحقيه وعودة المجمعات الاستهلاكية قبل رمضان

قال الدكتور خالد حنفي، وزير ، إن الدعم «لم يصل إلى مستحقيه طوال السنوات الماضية»، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل الآن على إنشاء قاعدة بيانات لرصد الأسر والفئات المستحقة للدعم.

وأضاف «حنفي»، خلال لقائه على فضائية ” دريم 2″ أمس مساء الأحد:”  أن الوزارة تسعى على حل أزمة أنابيب البوتاجاز”، لافتًا إلى أن أنابيب الغاز ستدخل ضمن منظومة الدعم مع الخبز” .

وتعهد بعودة «المجمعات الاستهلاكية» قبل شهر رمضان، ومواجهة غلاء الأسعار ووصول الدعم لمستحقيه في أقرب وقت ممكن، داعيًا جميع أجهزة الدولة للتنسيق مع وزارة «التموين» لضبط الأسعار، والوصول لـ«حلول جذرية» لمشكلات الدعم والخبز والغاز.

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