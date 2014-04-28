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جمعية "رسالة" تتبنى حملة لإعادة تأهيل أطفال الشوارع بالمنصورة

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جمعية "رسالة" تتبنى حملة لإعادة تأهيل أطفال الشوارع بالمنصورة جمعية "رسالة" تتبنى حملة لإعادة تأهيل أطفال الشوارع بالمنصورة

أكد صلاح الجمل، المدير التنفيذى لحملة "أطفال أد الحياة"، والمسئول بجمعية رسالة، أن الحملة تهدف إلى إعادة تأهيل أطفال الشوارع من خلال الجمعيات الخيرية، موضحا أن الحملة تهدف بناء الثقة بين الأخصائيين وأطفال الشوارع واستقطابهم إلى مراكز الاستقبال لدفع الطفل للمشاركة بالأنشطة المختلفة سواء التربوية والتعليمية والترفيهية، مشيرا إلى أن الحملة تسعى إلى تنظيم الرحلات والحفلات المخصصة لهم، لإشغال أوقات فراغهم وحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى الشارع.

وأضاف "الجمل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك إحصائية لحصر أعداد أطفال الشوارع فى المنصورة، ورصد أكثر الأماكن التى يتمركزون فيها، لعمل جلسات نفسية سواء جماعية أو فردية، لمعرفة المشكلات إلى دفعتهم للهروب من الأسرة، والتواجد فى الشارع، لافتا إلى أن هناك نية لدى الحملة إلى عمل زيارات لأسر الأطفال لتقديم مساعدات فى عمل مشاريع للأسر ومحاولة التوفيق فى إعادة دمجه مع أسرته الأصلية.

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