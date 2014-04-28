وزير الداخلية يشكر قيادات مطار القاهرة على تجاوز أزمة اعتصام الأمناء

تلقى اللواء علاء على مدير أمن مطار القاهرة الدولى خطاب شكر من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، تضمن شكر قيادات المطار على تجاوز أزمة اعتصام أمناء الشرطة، والتعامل معها بحرفية عالية، وفقا لوصف الوزير.

وتضمن الخطاب شكر ضباط مطار القاهرة على قطع إجازاتهم والعودة إلى العمل للقيام بمهام الأمناء المعتصمين، ما ساهم فى تسيير حركة الركاب وحماية حركة الطيران من خطر التوقف، كما وجه الشكر إلى جميع الأمناء الذين رفضوا الانضمام إلى زملائهم فى الاعتصام.

يشار إلى جواب الشكر، سيتبعه مكافأة مالية لقيادات المطار والضباط والأمناء غير المشاركين فى الاعتصام.

جدير بالذكر أن عددا من أمناء شرطة كانوا قد نظموا اعتصاما للتنديد بقرار نقل أحد زملائهم كعقاب على اتهام راكبة أجنبية له بالتحرش بها، إلا أن قادة الأمن بالمطار لم يتراجعوا عن قرارهم، وتم فض الاعتصام بعد 12 ساعة من بدءه.