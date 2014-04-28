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وحدة استطلاع الرأي بـ” الأهرام”: 3 محافظات تمثل عقبة في طريق السيسي

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وحدة استطلاع الرأي بـ” الأهرام”: 3 محافظات تمثل عقبة في طريق السيسي وحدة استطلاع الرأي بـ” الأهرام”: 3 محافظات تمثل عقبة في طريق السيسي

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس وحدة استطلاع الرأى العام بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن هناك 3 محافظات تمثل عقبة في طريق المشير عبد الفتاح ، وزير الدفاع السابق، المرشح الرئاسي، حال توليه السلطة.

وأضاف «ناجي»، في حواره مع الإعلامي نصر القفاص، مقدم برنامج « كل يوم» على قناة «المحور 2»، مساء الأحد، أن هذه المحافظات هي «الجيزة، الفيوم، المنيا»، واصفا تلك المحافظات بـ«المثلث الذهبي للإسلام السياسي»، مشيرا إلى أن هذه المحافظات ستصوت لمؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي.

وأوضح أن «التيار الإسلامي لديه رغبة ملحة في الانتقام من المشير السيسي، ولذلك سيشارك في الانتخابات للتصويت للمرشح الآخر، انتقاما من المشير».

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