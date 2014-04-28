شرطة رأس الخيمة تفتتح دورة تأسيسية في المتفجرات

افتتح العقيد علي سلطان الزعابي رئيس قسم الأسلحة والمتفجرات بشرطة رأس الخيمة (الدورة التأسيسية الأولى للمتفجرات) المقدمة من وزارة الداخلية، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ويمثلها العقيد حميد العفريت مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة أبوظبي.

وخلال الافتتاح رحّب العقيد سلطان الزعابي بجوهان ميرال محاضر الدورة خبير المتفجرات المنتدب من دولة جنوب أفريقيا لتبادل الخبرات وتطوير المكتسبات العلمية.

وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بمرتب قسم الأسلحة والمتفجرات بشرطة رأس الخيمة، للارتقاء بمستويات التدريب وعناصرها وتزويدهم بالخبرات والمعلومات الحديثة التي تمكنهم من التعامل مع الأحداث بمختلف أشكالها بحرفية عالية ومنهجية علمية.

وتأتي الدورة التأسيسية للأسلحة والمتفجرات من ضمن سعي شرطة رأس الخيمة المستمر، من خلال وضع الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية لتحسين الأداء، وتطبيق أفضل الأنظمة والممارسات العالمية لتحقيق أهداف استراتيجيات التطوير والتحديث والريادة وفق توجيهات إستراتيجية وزارة الداخلية.