أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

شرطة رأس الخيمة تفتتح دورة تأسيسية في المتفجرات

Google+ Print
شرطة رأس الخيمة تفتتح دورة تأسيسية في المتفجرات شرطة رأس الخيمة تفتتح دورة تأسيسية في المتفجرات

افتتح العقيد علي سلطان الزعابي رئيس قسم الأسلحة والمتفجرات بشرطة رأس الخيمة (الدورة التأسيسية الأولى للمتفجرات) المقدمة من وزارة الداخلية، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ويمثلها العقيد حميد العفريت مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة أبوظبي.

وخلال الافتتاح رحّب العقيد سلطان الزعابي بجوهان ميرال محاضر الدورة خبير المتفجرات المنتدب من دولة جنوب أفريقيا لتبادل الخبرات وتطوير المكتسبات العلمية.

وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بمرتب قسم الأسلحة والمتفجرات بشرطة رأس الخيمة، للارتقاء بمستويات التدريب وعناصرها وتزويدهم بالخبرات والمعلومات الحديثة التي تمكنهم من التعامل مع الأحداث بمختلف أشكالها بحرفية عالية ومنهجية علمية.

وتأتي الدورة التأسيسية للأسلحة والمتفجرات من ضمن سعي شرطة رأس الخيمة المستمر، من خلال وضع الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية لتحسين الأداء، وتطبيق أفضل الأنظمة والممارسات العالمية لتحقيق أهداف استراتيجيات التطوير والتحديث والريادة وفق توجيهات إستراتيجية وزارة الداخلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية