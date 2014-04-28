المري يتفقد مراكز الخدمة الخارجية

تفقد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مراكز الخدمات الخارجية، وذلك ضمن التفتيش السنوي الذي تحرص من خلاله إقامة دبي على ضمان تقديم جميع التسهيلات للمتعاملين بما يتناسب مع مكانة الدولة المتميزة على الأصعدة كافة.

وقد استهل اللواء زيارته بتفقد قسم المنطقة الحرة، متوجهاً بعد ذلك إلى مركز المنارة، ومن ثم الخيل مول، وذلك ضمن تفقد سنوي يعقد لأقسام تتبع قطاع إذونات الدخول والإقامة في مراكزها الخارجية.

وقد رافق اللواء المري خلال جولته التفقدية العميد صلاح سيف بن سلوم مساعد المدير العام لأذونات الدخول والإقامة، والعقيد عوض محمد العويم مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية والمالية، والمقدم خالد سالمين نائب مساعد مدير قطاع اذونات الدخول والإقامة، والمقدم نبيل القرقاوي مدير إدارة المراكز الخارجية، ومستشار الجودة محمد سلطان بن ثاني، وعدد من ضباط إدارات وأقسام إقامة دبي.

وبدأت الجولة بتفقد سير العمل في قسم المنطقة الحرة، حيث تم تقديم عرض تقديمي سردت من خلاله منجزات القطاع في 2013 والربع الأول لعام 2014 والخطط الإستراتيجية والمستقبلية للقطاع، كما قام اللواء المري بالاطمئنان على سير العمل وتقديم أفضل الخدمات بقسم المنارة، واختتم الزيارة بتفقد القسم الكائن بالخيل مول.

واطلع اللواء المري خلال جولته على خدمات ومرافق الأقسام للقطاع، مطمئناً على سير العمل بها، وسرعة الإجراءات المتبعة لتسهيل إنجاز معاملات المراجعين، مؤكداً حرص «إقامة دبي» على تأمين وتوفير كافة التسهيلات لمراجعي مراكز الخدمة الخارجية التابع «لإقامة دبي» من أفراد وشركات.

وطالب اللواء المري موظفي قطاع إذونات الدخول والإقامة بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات ببذل كافة الجهود في العطاء لتسهيل المعاملات والخدمات المقدمة بما يتواكب مع السياسة الحكيمة للحكومة الرشيدة، مشيداً بالمستوى المتميز والكفاءة الكبيرة التي أصبحت من سمات موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.