الشرطة تدعو إلى الاستفادة من خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية

نوهت القيادة العامة لشرطة دبي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على الاستفادة من خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية الحضورية والغيابية، والتي تصدر بحق قائدي المركبات على الملف المروري، سواء على المركبة أو الرخصة، وذلك في حال عدم ارتكابه للمخالفة أو اعتراضه على نص المخالفة المحررة.

ولفتت إلى أن الإجراءات والوثائق المطلوبة قبل أو أثناء تنفيذ الخدمة تتطلب الحضور الشخصي وإثبات الهوية مع إبراز رخصة السواقة وملكية المركبة لتدوين إفادته مع إفادة محرر المخالفة ويتم تحويل الاعتراض إلى نيابة السير والمرور.

وأكدت شرطة دبي أن الاعتراض على المخالفات خدمة مجانية وأنه يتم توفير هذه الخدمة من قبل إدارة المرور أو المركز المحرر للمخالفة، وأن الأمر يتطلب الحضور شخصياً للإدارة المعنية.

احتراق قاطرة

من ناحية أخرى، سجلت شرطة دبي وقوع حادثين خلال نهاية الأسبوع الماضي، منهما حادث وقع مساء يوم الأربعاء الماضي على شارع الوصل، قبل تقاطع الأكاديمية، بسبب دخول الطريق دون التأكد من خلوه وسجلت وقوع 8 إصابات بسيطة وإصابة متوسطة لطفل.

ولفتت إلى وقوع حادث تصادم في الساعة 5:15 صباح يوم الخميس الماضي بين شاحنتين على شارع الإمارات بعد جسر دبي العين بالاتجاه إلى الشارقة، ويعود سبب الحادث إلى نوم السائق، ما أدى إلى اصطدامه مباشرة بالشاحنة التي أمامه من دون فرامل، ولم يسفر عن أي إصابات بشرية، ولكن نتج عن الاصطدام حريق في القاطرة.