لجنة الداخلية بالمجلس الوطني تنهي تعديل مشروع قانون الأوسمة والشارات العسكرية

انتهت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة الدكتور يعقوب علي النقبي رئيس اللجنة، من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "8" لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.

وناقشت اللجنة جميع مواد مشروع القانون مع ممثلي القوات المسلحة، حيث تم التوافق على بعض التعديلات التي أدخلتها اللجنة وحذف بعضها الآخر، وذلك بعد الرد من قبل الحكومة على استفسارات اللجنة بشكل واف حول المواد التي كانت محل تساؤل لدى اللجنة، وبذلك تكون اللجنة قد انتهت من مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير في شأنه ورفعه إلى المجلس.

وبينت المذكرة الإيضاحية أنه تم إعداد هذا المشروع حرصاً من الحكومة على تكريم منتسبي القوات المسلحة وتشجيعهم على البذل والعطاء والتضحية أثناء تأدية واجباتهم بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، من خلال تعديل بعض صلاحيات منح الأوسمة.

وإضافة حكم جديد يجيز منح وسام الإمارات العسكري لغير العاملين في القوات المسلحة من العسكريين أو المدنيين الأجانب الذين أدوا خدمات أو قاموا بأعمال متميزة جديرة بالتقدير للدولة.

وحضر الاجتماع عبيد حسن بن ركاض مقرر اللجنة، والدكتور عبدالله حمد الشامسي، وسعيد ناصر الخاطري، ورشاد محمد بوخش أعضاء المجلس، والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس.

كما حضر الاجتماع العميد ركن حقوقي سالم جمعة راشد الكعبي مدير القضاء العسكري المدعي العام العسكري.