أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

لجنة الداخلية بالمجلس الوطني تنهي تعديل مشروع قانون الأوسمة والشارات العسكرية

Google+ Print
لجنة الداخلية بالمجلس الوطني تنهي تعديل مشروع قانون الأوسمة والشارات العسكرية لجنة الداخلية بالمجلس الوطني تنهي تعديل مشروع قانون الأوسمة والشارات العسكرية

انتهت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة الدكتور يعقوب علي النقبي رئيس اللجنة، من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "8" لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.

وناقشت اللجنة جميع مواد مشروع القانون مع ممثلي القوات المسلحة، حيث تم التوافق على بعض التعديلات التي أدخلتها اللجنة وحذف بعضها الآخر، وذلك بعد الرد من قبل على استفسارات اللجنة بشكل واف حول المواد التي كانت محل تساؤل لدى اللجنة، وبذلك تكون اللجنة قد انتهت من مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير في شأنه ورفعه إلى المجلس.

وبينت المذكرة الإيضاحية أنه تم إعداد هذا المشروع حرصاً من الحكومة على تكريم منتسبي القوات المسلحة وتشجيعهم على البذل والعطاء والتضحية أثناء تأدية واجباتهم بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، من خلال تعديل بعض صلاحيات منح الأوسمة.

وإضافة حكم جديد يجيز منح وسام الإمارات العسكري لغير العاملين في القوات المسلحة من العسكريين أو المدنيين الأجانب الذين أدوا خدمات أو قاموا بأعمال متميزة جديرة بالتقدير للدولة.

وحضر الاجتماع عبيد حسن بن ركاض مقرر اللجنة، والدكتور عبدالله حمد الشامسي، وسعيد ناصر الخاطري، ورشاد محمد بوخش أعضاء المجلس، والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس.

كما حضر الاجتماع العميد ركن حقوقي سالم جمعة راشد الكعبي مدير القضاء العسكري المدعي العام العسكري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي