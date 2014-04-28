العبيدلي مدرب معتمد من المنظمة الأميركية للأفكار

حصل اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز، على شهادة مدرب معتمد لمقيمي نظام الاقتراحات من المنظمة الاميركية للافكار، وذلك خلال الدورة التي نظمتها المنظمة على هامش مؤتمر افكارالامارات 2014 الذي عقد مؤخرا في مدينة دبي.

وقال اللواء عبد القدوس العبيدلي ان الدورة التي نظمتها المنظمة الاميركية للافكار هي اول دورة تقام على مستوى الدولة وتعتبر دورة تخصصية للمديرين التنفيذين المسؤولين عن انظمة الاقتراحات والابداع، بحيث يتم تأهيلهم على كيفية منح شهادة مقيم للاقتراحات وفقا للاسس العلمية المعتمدة لدى المنظمة.

وقد حصل على شهادة مدرب مقيمي نظام الاقتراحات من المنظمة الاميركية للافكار بجانب اللواء العبيدلي كل من الرائد بدر بوسمرة، مدير ادارة تقييم الاداء المؤسسي، والملازم محمد بوغنام، رئيس قسم الرقابة الاستراتيجية، والسيد اسماعيل الزرعوني، مدير مكتب مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز.