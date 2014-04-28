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قانون للتعليم العام في مراحله النهائية يعتـمد مرجعية لـ«الخاص» وينتج مدارس نوعية

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قانون للتعليم العام في مراحله النهائية يعتـمد مرجعية لـ«الخاص» وينتج مدارس نوعية قانون للتعليم العام في مراحله النهائية يعتـمد مرجعية لـ«الخاص» وينتج مدارس نوعية

حصلت «البيان» على مجموعة من مسارات التحول النوعي التي تتبنى وزارة التربية والتعليم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، التي من شأنها دعم توجهات الوزارة نحو توفير تعليم من الطراز الأول.

وكشفت فوزية حسن غريب وكيل الوزارة المساعد للعمليات التربوية، عما تحمله جعبة الوزارة في هذا الاتجاه، كما أظهرت الكثير من الأمور المهمة، التي خصت بها «البيان» لإعلام جمهور القراء العريض، بما هو آت، مستهدفة من ذلك تفعيل دور مؤسسات المجتمع وأفراده، وفي مقدمتهم أولياء الأمور، مع أعمال التطوير التي تشهدها مدارسنا، ومفاصل عملية التحول المنشودة، التي وجه بتنفيذها معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم.

في حديثنا معها، أعلنت فوزية حسن للمرة الأولى عن توجه الوزارة لإعداد قانون للتعليم العام، حتى يجد قانون التعليم الخاص ولائحته ما يوازيه، ويعد مرجعية له، في واحدة من الخطوات غير المسبوقة التي تتخذها الوزارة، ما يحقق نقلة نوعية في مسيرة التعليم في دولة الامارات وسيخلق مدارس نوعية من الطراز الاو

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