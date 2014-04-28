تحذير من استخدام المكمل الغذائي «زيركسين»

أصدرت وزارة الصحة تحذيراً من استخدام المكمل الغذائي «زيركسين» لاحتوائه على مادة دوائية غير معلنة عنها وهي: يوهمباين التي تعتبر مادة دوائية تصرف بوصفة طبية في كندا.

تعميم

وقال التعميم الذي أصدره الدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص إن المكمل الغذائي المستخدم كمكمل غذائي ومنشط جنسي للرجال، يمكن أن يشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى أو الكبد.

وأما الآثار الجانبية المرتبطة بـ (يوهمباين) فتشمل ضغط الدم وضربات قلب غير طبيعية، قلق، ارتعاش، صداع، غثيان واضطراب النوم.

وأوضح الدكتور الأميري أن أدوية ومكملات الضعف الجنسي وكذلك أدوية ومستحضرات تخسيس الوزن من أكثر الأدوية التي يتم الترويج لها عبر المواقع الإلكترونية، لافتاً إلى أن 75% من هذه الأدوية غالباً ما تكون مغشوشة أو مقلدة ومجهولة المصدر ومضاعفاتها خطيرة جداً وقد تؤدي إلى الوفاة.

وحول نوعية الشركات التي تقوم بالترويج أو البيع لهذه الأدوية على المواقع الإلكترونية، ذكر الأميري أن دراسات أجريت العام الماضي من خلال منظمة الصحة العالمية، تشير إلى أن 95% من هذه الشركات غير رسمية وغير موجودة أو مسجلة في بلد المصدر.

وتتعامل مع أدوية مغشوشة ومقلدة بنسبة تزيد على 98%، منوهاً إلى أن الجهات المختصة في الأمم المتحدة تشير إلى أن هذه الأدوية تصنع في غرف صغيرة وفي المنازل والورش والأماكن المهجورة وغرف في المزارع.

مواقع

وقال الدكتور الأميري إن دولة الإمارات لا تسمح بشراء الأدوية عن طريق المواقع الإلكترونية، فالشراء المحلي أو الخارجي يجب أن يكون من خلال شركات عالمية أو إقليمية أو محلية مسجلة لدى وزارة الصحة سواء المصنع أو الدواء، كاشفاً عن أن الجهات المختصة في الدولة منعت شحنات كثيرة وردت إلى الدولة وطلبها أصحابها عن طريق مواقع إلكترونية.