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لجنة مبادرات رئيس الدولة تعتمد إنشاء وإحلال 492 مسكناً وتسليم 78

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لجنة مبادرات رئيس الدولة تعتمد إنشاء وإحلال 492 مسكناً وتسليم 78 لجنة مبادرات رئيس الدولة تعتمد إنشاء وإحلال 492 مسكناً وتسليم 78

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لأوامر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتمدت لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة إنشاء 424 مسكناً للمواطنين من بين 2400 مسكن أمر سمو الشيخ محمد بن زايد بإنشائها خلال جولة سموه في الساحل الشرقي.

وقال معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة إنه تنفيذاً لتعليمات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أقرت اللجنة البدء بصورة عاجلة بإحلال وإنشاء 68 مسكناً للمواطنين الذين تتطلب أوضاع مساكنهم الإحلال العاجل، كما أقرت اللجنة بناء على توجيهات سموه تسليم 78 مسكناً للمواطنين من المساكن التي تم الانتهاء من إنشائها.

وأضاف أن اللجنة اعتمدت ترسية أعمال مشروع إنشاء محطة الضخ وخط الطرد لتصريف مياه الأمطار في شارع الشيخ محمد بن زايد بكلفة قدرها 184 مليون درهم.

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