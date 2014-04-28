بالفيديو .. برشلونة يحول تأخره بهدفين إلى فوز بالنيران الصديقة

كاد برشلونة أن يواصل مسلسل نتائجه السلبية، لكنه نجح في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف على فياريال في الدوري الإسباني.

تأخر برشلونة بهدفي روبن كاني ومانو تراجوروس في الدقيقتين 45 و55.

كاني جاء هدفه من تمريرة في عمق الملعب، التقطها نجم فياريال وركض بالدفاع الهزيل لبرشلونة وسجل الكرة.

وأحرز تراجوروس الهدف الثاني بضربة رأس متقنة بعد كرة عرضية قادمة من الناحية اليمنى.

برشلونة ظن أن المباراة ذهبت من بين يديه، وأنه سيتعرض لمشكلة جديدة بعدما ابتعد عن سباق قمة الليجا وكذلك خرج من دوري الأبطال وكأس الملك.

لكن دفاع فياريال أهدى برشلونة الفوز بهدفين من النيران الصديقة.

جابريل باولستا مدافع فياريال سجل هدفا في مرمى فريقه، عادي؟

غير العادي ان يسجل ماتيو موساشيو زميله في فياريال أيضا في نفسه بعدها بدقائق، وبضربة رأس رائعة رغم أنه لم يكن ملتحما أو مشغولا برقابة أي مهاجم من برشلونة.

ليونيل ميسي ساحر برشلونة استغل هذه الهفوات الساذجة من فياريال، ولم يكتف بالتعادل بل ذهب ليفوز.

وفاز برشلونة بهدف لميسي، من هجمة منظمة بدأها سيرخيو بوسكتس بكرة طولية مررها سيسك فابريجاس بالرأس للأرجنتيني، الذي برع في التسجيل.

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