ضبط 4 قطع سلاح خلال حملة امنية بسوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط 4 قطع سلاح خلال حملة امنية حيث تم ضبط

> 1-بندقيه أليه عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 31196 TT 1986 ” 11 ” علي جسم السلاح والخزينه الخاصة بها بحوزة المدعو / محمود السيد عبد الغنى حسانين سن 28 عامل ومقيم المجابره دائرة مركز جرجا- تحرر عن ذلك المحضر رقم 1151 اداري مركز جرجا لسنة 2014م

> 2- فرد روسى محلى الصنع وعدد ” 4 ” طلقه حيه من ذات العيار حيازة المتهم / ادم سالم خلف الله سن 24 عامل ومقيم القرعان – مركز جرجا تحرر عن ذلك المحضر رقم 903 اداري مركز جرجا لسنة 2014م

> 3- فرد روسي صناعه محليه حيازة المتهم / إبراهيم عبد الرحمن عبد الحليم سن 40 فلاح ومقيم الطوايل الغربيه مركز ساقلته – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2624 اداري مركز ساقلته لسنة 2014 م

> 4- فرد خرطوش صناعه محلية حيازة المتهم / منصور عزوز ربيعى محمد سن 34 عامل زراعى ومقيم الصفيحه

> مركز طهطا – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1805 إداري مركز طهطا لسنة 2014م

> وتم اتخاذ الاجراءات االامنية اللازمة