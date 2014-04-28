ضبط 4 قضايا مخدرات بسوهاج‎

تمكن ضباط مكافحة جرائم المخدرات بمديرية امن سوهاج من ضبط 4 قضايا مخدرات بيانها كالتالي

> 1- عدد “6″ قطعه لماده داكنة اللون تشنبه ان تكون لمخدر الحشيش يزنوا حوالى 30 جرام ومبلغ مالى 70 جنيه حيازة المتهم / خالد كامل عبد الحافظ المساوى سن 27 دبلوم ومقيم شارع حارس درويش – قسم اول سوهاج 00بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1525 ادارى قسم ثان سوهاج لسنة 2014م

> 2- لفافه ورقية بداخلها نبات عشبي اخضر جاف يشتبه ان يكون لنبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 جرام بحوزة المتهم / عبد الحكيم ضيف الله عبد الحكيم سن 20 طالب ومقيم البارود – مركز المراغه بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1686 ادارى مركز المراغه لسنة 2014م

> 3- عدد ” 10 ” قرص تامول المخدر بحوزة المتهم / السيد قاسم محمود السيد سن 47 سائق ومقيم شارع السلخانه – قسم اول سوهاج بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى – وتحرر عن ذلك المحضر

> رقم 1541 ادارى قسم اول سوهاج لسنة 2014م

> 4- عدد ” 2 ” قرص تامول المخدر بحوزة المتهم / محمد حسن المهدى حسن سن 33 عامل ومقيم الشيخ يوسف – مركز المراغة بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1685 ادارى مركز المراغة لسنة 2014

> وتم اتخاذ ا لاجراءات القانونية اللازمة