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ضبط هارب من مؤبد وقضيتين تبديد بسوهاج‎

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ضبط هارب من مؤبد وقضيتين تبديد بسوهاج‎ ضبط هارب من مؤبد وقضيتين تبديد بسوهاج‎

صورة أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث مركز اخميم بمديرية امن سوهاج من ضبط عبد الرحيم علي سيد أحمد عبد العال سن 42 ويقيم دائرة مركز المنشاه وبالكشف عن المعلومات المسجلة له تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في عدد”3″ قضايا بيانها كالتالي :-
> - رقم 4772 جنايات مركز المنشاه لسنة 2013 [ خطف ] بالسجن المؤبد
> - رقم 3853 جنح مركز المنشاه لسنة 2013 [ تبديد ] حبس سنة
> - 332 جنح مركز المنشاه لسنة 2012 [ تبديد ] حبس 6 شهور وكفالة “50″ جنيهاً
> · وبحوزته”10″ طلقات عيار 7.62 × 39 [ تم التحفظ عليها ] تحرر عن ذلك المحضر رقم 1568 إداري المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف

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