السفيرة منى عمر: مصر تحتاج قيادة رشيدة متسامحة ولا تستجيب لرغبات الانتقام

قالت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية السابقة في جنوب أفريقيا سابقًا، إن مصر بحاجة لقيادة رشيدة تعمل على بناء المستقبل، وتحقق الوحدة كما حدث في جنوب أفريقيا.

وأضافت السفيرة في مداخلة هاتفية لبرنامج «باختصار» مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، على قناة «المحور»، مساء الأحد: «الأوضاع في جنوب أفريقيا كانت سيئة للغاية، ولكن نيلسون مانديلا استطاع تحقيق وحدتها وأصبحت دولة قائدة ورائدة ولها كلمة في المجال السياسي».

وأضافت: «حصل تحول كبير في جنوب أفريقيا، لأن الناس كان بتموت بعضها في الشارع لمجرد اللون، وكانت العملية سيئة جدا وكان فيه انقاسامات داخل السود والحركات الموجودة داخل البلاد بتقتل بعض».

وتابعت: «ولكن القيادة الرشيدة والقوية اللي عندها رؤية زي مانديلا، راجل طالع من 27 سجن شايف مش ده المستقبل، ضروري يبقى فيه تسامح وتفاهم لبناء جنوب أفريقيا الجديدة.

وشددت على ضرورة عدم الاستجابة لمطالبات الانتقام، لأن فيه دمار وخراب البلاد، مشيرة إلى أن «الرؤية التي كانت موجودة لدى نيلسون مانديلا رسمت الطريق لجنوب أفريقيا».