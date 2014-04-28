ضبط قطعتين سلاح و4 مطلوبين في قضية قتل عامل في صراع علي مضيفة بسوهاج‎

تمكنت االاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط قطعتين سلاح و4 مطلوبين في قضية قتل عامل واصابة 3 اشخاص اخرين بسبب صراع علي مضيفة بسوهاج ترجع تفاصيل الواقعه في المحضر رقم 2404 إداري مركز شرطة سوهاج لسنة 2014 بشأن وصول كل من :-

> 1- محمد أمين محمد السيد سن 22 عامل مصاباً ” بطلق ناري بالصدر ” وتوفي عقب ذلك

> 2- أشرق صادق محمد السيد سن 50 عامل بالأوقاف مصاباً ” بطلق ناري بالذراع الأيمن ”

> 3- أحمد عبد النعيم محمد سن 60 بالمعاش مصاباً ” بطلق ناري بالذراع الأيمن ”

> 4- أحمد عز عبد النعيم سن 24 حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي مصاباً ” بطلق ناري بالبطن ” – يقيمون بناحية

> أولاد عزاز – دائرة المركز [ ينتمون لبيت محمد السيد " عائلة أبو الدهب " ] واتهام المصابين والمدعو / عز عبد المنعم محمد السيد سن 54 موظف – ويقيم بذات الناحية [ عم المتوفي ] لكل من :-

> 1- فقير خلف منازع سن 28 سائق

> 2- علاء.خ

> 3- أحمد أبو الدهب فقير سن 33 حاصل علي ليسانس شريعة وقانون

> 4- هاشم عباس هاشم سن 55 أمام مسجد

> 5- محي الدين أنور هاشم سن 43 موظف– يقيمون بذات الناحية [ ينتمون لذات العائلة أبناء عمومه ] بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحيازتهم تجاههم مما نتج عنه إصابتهم ووفاة الأول بسبب نزاع علي مضيفة كائنة بذات الناحية وما أسفرت عنه جهود إدارة البحث الجنائي بالتنسيق وفرع الأمن العام

> عن ضبط المتهمين عدا الثاني وبسؤالهم أنكروا ما نسب إليهم

> · وتنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة تم أعداد مأمورية أستهدفت مساكن المتهمين

> حيث أسفرت عن ضبط الأتي :-

> 1- سلاح ناري عبارة عن طبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم طويل مرخصة للمتهم الثالث

> 2- سلاح ناري عبارة عن طبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم طويل مرخصة للمتهم الرابع

> · كلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم الهارب

> تحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلي وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف