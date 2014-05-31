كتاب القضاء والاعلام للاخوين سعدنى

لقد عنيت الدساتير الوطنية كافة والمواثيق الدولية بالتأكيد على وجود قضاء مستقل لكونه الضمانة الأساسية لدولة سيادة القانون تحقيقا للعدالة بين الناس فقيام القاضي بأداء مهامه حرا مستقلا في أحكامه وقراراته هو اكبر ضمانة لحماية الحقوق العامة والخاصة , واستقلال القضاء هو الشعار الذي يرتفع على كل المعاني الخالدة التي يسمو بها القضاء فهو عنوان أساسي لحريات الأفراد وحقوقهم وان القضاءالمستقل هو الاساس واللبنة الاولى لتقدم الدول وازدهارها

كما يعد حرية الإعلام والصحافة والرأي وحرية التعبير القاعدة في أي نظام ديمقراطي لكونها تكفل تبادل الآراء وتفاعلها ومن خلالها يتم تلقي وتبادل المعلومات والأفكار فهي قيمة عليا لا تنفصل عن الديمقراطية وإنها ركيزة من ركائزها وعلى ضوئها تنمو الشخصية الفردية وتسهم في الحياة العامة وحرية الإعلام هي مسؤولية مجتمعية لا يجوز الانحراف في ممارستها عن مقتضياتها من خلال تجاوز أطرافها عن الحدود المقررة دستوريا وقانونا وذلك حماية لمصلحة المجتمع , كما إنها حق من حقوق الإنسان نصت عليه المواثيق الدولية ودساتير الدول الديمقراطية

ولكن فى السنوات الثالاث الماضية استباحت وسائل الاعلام القضاء واحكامة اتخذت منة مادة اعلامية خصبة تناولته بالنقد والتجريح دون مراعاة ميثاق الشرف الاعلامى ودون مراعاة لاهمية ودور الاعلام فى نشر المعلومات وصولا الى تحقيق نسب مشاهدة عاليه مما اخرج الاعلام عن دورة واهتزت ثقة الشعب فى القضاء مما ترتب علية فجوة بين القضاء والاعلام وكان ذلك عن جهل احيانا فيما يجب ان تكون علية العلاقة بينهما وهو ما حدا بنا الى تناول العلاقة بين القضاء والاعلام وصولا الى العلاقة الصحيحة والسليمة والتى يجب ان تكون بينهم لدورهما الاساسى فى رفعت شان الوطن

ومن ذلك نجد إننا أمام اعتبارين مهمين يشترط وجودهما في أي نظام ديمقراطي وهما من المقومات الأساسية لقيام النظام الديمقراطي وركنين أساسيين منه حيث إن الديمقراطية لا تتحقق ولا تقوم إلا بهما فهما قادران على دفع قيم العدالة والمساواة إلى الإمام ويصل بهدا الصداد المستشار الدكتور ايهاب رفعت السعدنى والباحث الصحفى على حسن السعدنى من خلال عملهم الابداعى القضاء والاعلام هدا العمل يحمل اهم فضية فى عصر الربيع العربى التى اصبحت حديث الساعة الى ان يخرج العمل الى النور ويقول المستشار ايهاب رفعت السعدنى من خلال الكتب لا للتعليق على احكام القضاء ويقول الباحث الصحفى على حسن السعدنى نعم لحرية الاعلام بميثاق شرف

شبكةعيونالإخبارية

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