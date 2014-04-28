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هكذا تحدّت هيفاء وهبي منتقديها

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هكذا تحدّت هيفاء وهبي منتقديها هكذا تحدّت هيفاء وهبي منتقديها

تبدو هيفاء وهبي صامدة ضد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها، فإلى جانب إطلالتها كعضو لجنة تحكيم في برنامج "شكلك مش غريب" وانشغالها بتصوير مسلسل " كلام على ورق"، تفكّر النجمة أيضاً بطرح "سنغل" من ضمن مجموعة الأعمال التي اختارتها لألبومها الجديد المتوقّع إصداره في السّنة المقبلة.

من ناحية أخرى، أجرت هيفاء وهبي جلسة تصوير، تظهرها بلوك مميز وجريء، فهي اختارت ثياباً سوداء مصنوعة من الشّبك، ساهمت بإضفاء الكثير من الإغراء على إطلالتها، وكأنها حاولت من خلالها أنّ تتحدى تهمة المشاهد الساخنة التي تلاحق فيلمها "حلاوة روح" والتي تسببت بإيقافه حتى إشعارٍ آخر.

 

 

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