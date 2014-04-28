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ننشر نص قرار "العليا للرئاسة" بتعديل ميعاد الاقتراع فى الانتخابات

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حصلت "اليوم السابع" على نص قرار لجنة الانتخابات الرئاسية الخاص بتعديل ميعاد بدء وانتهاء عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع إجراؤها يومى 26 و27 مايو 2014.

وجاء بنص المادة الأولى من القرار الذى نشرته اللجنة فى الجريدة الرسمية: تعدل المادة (35) من القرار رقم 1 لسنة 2014 الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن قواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها لتصبح كالتالى:

م (35): يبدأ الاقتراع فى الساعة التاسعة صباحا، وينتهى فى الساعة التاسعة مساء، وإذا تواجد ناخبون بجمعية الانتخاب فى نهاية اليوم الثانى المحدد للاقتراع تحرر اللجنة الفرعية كشفا بأسمائهم، ويستمر الاقتراع لحين الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم".

ونصت المادة 2 من القرار على أن يعدل البند الثانى عشر من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 12 لسنة 2014 ليصبح كالآتى:
> ثانى عشر ـ يجرى الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ـ داخل البلاد ـ فى جولته الأولى خلال يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 / 5 / 2014، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء من كل يوم فى اللجان الفرعية التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وفقا لكشوف الناخبين التى اعتمدتها.

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