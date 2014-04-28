جامعة عين شمس: كاميرات المراقبة رصدت سرقة الإخوان لبنزين السيارات

قال الدكتور على عبد العزيز نائب رئيس جامعة عين شمس، إن كاميرات المراقبة بالجامعة رصدت طلاب الإخوان وهم يسرقون البنزين من السيارات لتصنيع المولوتوف، بالإضافة إلى التعاملات المالية فيما بينهم، مشيرًا إلى أن طالبات الجماعة الإرهابية استخدمن زجاجات المولوتوف والحجارة فى مواجهة رجال الأمن خلال الاشتباكات التى تمت خلال الأسبوع قبل الماضى.

وأضاف "عبد العزيز" خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أن هؤلاء "المخربين" ليسوا طلابا على الإطلاق، والكاميرات ترصد كل شىء وتؤكد ذلك، على حد وصفه.

وشدد نائب رئيس جامعة عين شمس على أنه سيتم محاسبتهم، لافتاً إلى أن مجلس الجامعة ناقش سبل تأمين امتحانات نهاية العام بالجامعة.