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ملف - سقوط جيرارد .. وساعة دفاعية لصلاح أمام ليفربول

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ملف - سقوط جيرارد .. وساعة دفاعية لصلاح أمام ليفربول ملف - سقوط جيرارد .. وساعة دفاعية لصلاح أمام ليفربول

سقط ستيفن جيرارد قائد وسط ليفربول في كرة تسببت في هدف لصالح تشيلسي خلال مواجهة مصيرية بالدوري الإنجليزي في وجود الدولي المصري محمد صلاح.

ويقدم FilGoal.com ملخص لأبرز ما حدث في المباراة وما بعدها.

شهدت المباراة حرمان صلاح من ركلة جزاء لصالح تشيلسي بعد لمسة يد من مدافع ليفربول. التفاصيل

كما نال صلاح أول بطاقة صفراء مع أول خطأ يرتكبه بالدوري الإنجليزي منذ انضمامه للزرق. التفاصيل

ليفربول خسر وقلص الفارق مع تشيلسي وبات مانشستر سيتي هو المستفيد من تعثر ليفربول. التفاصيل

وعقب المباراة صرح مورينيو أنه الآن يستطيع أن يفخر بفوزه على بطل الدوري الإنجليزي سيتي أو ليفربول. التفاصيل

وصرح محمد صلاح عقب المباراة أنه حقق فوزا عظيما. التفاصيل

ويقدم FilGoal.com إنفوجرافيك بإحصائيات صلاح أمام ليفربول. إضغط لمشاهدته

شاهد ملخص لمسات صلاح أمام ليفربول ودوره الدفاعي

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