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بالصور .. محافظة مطروح تنظم رحلة علمية ترفيهية لطلابها المتفوقين بالإسكندرية

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بالصور .. محافظة مطروح تنظم رحلة علمية ترفيهية لطلابها المتفوقين بالإسكندرية بالصور .. محافظة مطروح تنظم رحلة علمية ترفيهية لطلابها المتفوقين بالإسكندرية

نظمت محافظة مطروح رحلة علمية ترفيهية لـ ” 47 ” طالب وطالبة من مراكز مطروح المختلفة ،حيث بدأت الزيارة ، بتفقد القبة السماوية ، وقام المسئول المختص بشرح مراحل بنائها ونشاطها وما تقدمه من إنتاج أفلام وثائقية ، وما تحويه من مكتبة أفلام لطلبة الجامعات والموظفين ، وذلك بغرض إثراء العملية التعليمية ، بالإضافة إلى شرح لتاريــخ إنشـــاء الأكاديميـــة ، فى عـــام ” 1972 م ” والتى تعد إحدى منظمات جامعـــة الدول العربيــــة ” المنظمة الدولية البحرية ” وتضم أكثر من فرع ” المقر الرئيسى بأبى قير بالإسكندرية – و ميامى – والقاهرة – ومصر الجديدة – والدقى – وجنوب الوادى بأسوان – وبورسعيد – واللاذقية بسوريا ” .

 

وأعقب تلك الجولة ، تفقد مجمع المحاكيات المتكامل ، وإطلاع الطلبة على أحدث النظم فى مجال وســـائل الاتصال بالسفن أثناء تلقى استغاثة ، والطوارئ ، وســبل الأمان ، والاتصالات العادية ، بالإضافة إلى فرض غرامات ، عند تلقى إشارة استغاثة كاذبة ، وهذا ما قررته المنظمة البحرية الدولية فى هذا المجال .

و قام مهندس الاتصالات المختص ، بشرح مختصر عن نظام الاتصالات البحرية ، على ظهر السفينة من خلال وجـــود غرفـة عمليــات ، تشــمل هيكل تنظيمى لنظام إدارة الحادث ، وتضم قســـم العمليات – وقسم التخطيط – وقسم الإمداد والتموين – وقسم الشئون المالية والإدارية .

تلا بعد ذلك جولة داخل صالــة الجمانيزيام ، والتى تضم ” 22 ” جهــاز ، وقام المشـــرف على الصالة بشرح طرق عمل الأجهزة ، وكيفية التعامل معها ، ثم تفقدوا حمام السباحة وملعب التنس أيضاً ،فى نهاية الجولة ، أعرب الطلاب عن ســـعادتهم بهذه الرحلة ، والتى اســـتفادوا منها ، وتوجهوا بالشكر لمحافظ مطروح ، على إتاحة الفرصة لهم بزيارة هذا الصرح كما تقدموا بالشكر لكافة المسئولين بالأكاديمية على اهتمامهم ، وتقديم يد العون لهم ، وتقديم شرح تفصيلي عن أعمال الأكاديمية .

 

ومن جانبه ، أعلن محافظ مطروح ، بان هذه الزيارة ســتتكرر بشـكل مستمر لتشمل كل الطلاب بجميع مراكز ومدن المحافظة .

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