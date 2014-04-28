محافظ مطروح يشهد احتفالية نهاية العام الدراسي بمدرسة “السادات” الابتدائية

أشاد اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح بالأداء المتميز ومواهب الطلاب فى الاحتفالية التى أقامتها مدرسة السادات الابتدائية المشتركة بمناسبة نهاية العام الدراسي ، والتى تضمنت عدة فقرات غنائية وأناشيد وطنية وكورال للطلاب وعرض لفريق الكاراتية بالمدرسة ،بالإضافة إلى عرض فقرة فنية لفرقة مطروح للفنون الشعبية ، وبحضور صفي الدين ذكى مدير عام مديرية التربية والتعليم بمطروح وإسماعيل جاتو مدير الإدارة لتعليمية بمرسي مطروح و أولياء أمور الطلاب ومجلس أمناء المدرسة.

وطالب المحافظ بتعميم الاحتفالية بمدارس مطروح مع ضرورة التقدم فى المستوي العلمي وأن يكون العام الدراسي مستمر بلا انقطاع مع عدم إغلاق المدارس خلال أجازة فصل الصيف.

كما وجه المحافظ لمدير عام مديرية التربية والتعليم ومديرعام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح لرفع مساحة فناء المدرسة وتنظيمه وفق التصميمات والنماذج والأنماط المحددة للمدارس مع البدء فورا فى الإجراءات وتنفيذها خلال إجازة الصيف ، بالإضافة إلى عمل طلاب المدارس لتصميمات ورسومات لرسمها علي أسوار المدارس من الداخل والخارج وعرض التصميمات على المحافظ للمشاركة فى اختيار الرسومات المناسبة بما يتوافق مع الاتجاه التربوي والتعليمي والعرض خلال 15 يوم للتصديق عليها وصرف المبالغ اللازمة لتنفيذها فورا .

وفي نهاية الاحتفالية قام اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح بتكريم الطلاب المتفوقين فى الفصول الدراسية والمواهب الثقافية والفنية ومديري المدرسة وعمالها .