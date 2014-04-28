أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضابط مرور يتمكن من ضبط متهم حاول التحرش بفتاة عنوة داخل أحد المحلات ببورسعيد

Google+ Print
ضابط مرور يتمكن من ضبط متهم حاول التحرش بفتاة عنوة داخل أحد المحلات ببورسعيد ضابط مرور يتمكن من ضبط متهم حاول التحرش بفتاة عنوة داخل أحد المحلات ببورسعيد

تمكن ضابط بإدارة المرور ببورسعيد من القبض علي شاب أثناء قيامه بالتحرس بفتاة في أحد المحلات بعد أن أراد تقبلها بالقوة .

استمع الملازم أول أحمد نجيب – الضابط بإدارة مرور بورسعيد … بشارع محمد على تناهى إلى صوت استغاثة فتاة قادم من ناحية أحد المحلات وبإستطلاع الأمر تبين قيام محمد السيد الدسوقى عبد الله ــ صاحب محل إكسسوارات حريمي بشارع محمد على وحارة الزاوية ـــ ومقيم دائرة الضواحى بمحاولة التحرش بالمدعوة / (ه – أ – أ ) – 16 سنة وتقبيلها عنوة حال قيامها بشراء بعض الإكسسورات من داخل المحل خاصتة .

 

تمكن الضابط بمعاونة الأهالى من ضبط المتهم المذكور واصطحابة إلى ديوان قسم شرطة العرب،بسؤال شاهد الواقعة (ع – ع – ع ) ـــ صاحب محل بذات المنطقة ـــ قرر صحة ماجاء بأقوال المجني عليها ،وأضاف بأن المتهم مشهور عنه التعدى على النساء والتحرش بهن .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا