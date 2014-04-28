ضابط مرور يتمكن من ضبط متهم حاول التحرش بفتاة عنوة داخل أحد المحلات ببورسعيد

تمكن ضابط بإدارة المرور ببورسعيد من القبض علي شاب أثناء قيامه بالتحرس بفتاة في أحد المحلات بعد أن أراد تقبلها بالقوة .

استمع الملازم أول أحمد نجيب – الضابط بإدارة مرور بورسعيد … بشارع محمد على تناهى إلى صوت استغاثة فتاة قادم من ناحية أحد المحلات وبإستطلاع الأمر تبين قيام محمد السيد الدسوقى عبد الله ــ صاحب محل إكسسوارات حريمي بشارع محمد على وحارة الزاوية ـــ ومقيم دائرة الضواحى بمحاولة التحرش بالمدعوة / (ه – أ – أ ) – 16 سنة وتقبيلها عنوة حال قيامها بشراء بعض الإكسسورات من داخل المحل خاصتة .

تمكن الضابط بمعاونة الأهالى من ضبط المتهم المذكور واصطحابة إلى ديوان قسم شرطة العرب،بسؤال شاهد الواقعة (ع – ع – ع ) ـــ صاحب محل بذات المنطقة ـــ قرر صحة ماجاء بأقوال المجني عليها ،وأضاف بأن المتهم مشهور عنه التعدى على النساء والتحرش بهن .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة .