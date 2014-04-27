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نائب مدير معهد القلب: المريض يعانى بسبب إضراب الأطباء

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نائب مدير معهد القلب: المريض يعانى بسبب إضراب الأطباء نائب مدير معهد القلب: المريض يعانى بسبب إضراب الأطباء

قال الدكتور جمال شعبان، نائب مدير معهد القلب، إن المريض المصرى يعانى من إضراب الأطباء والحكومة غير مضارة من ذلك على الإطلاق، على الرغم من أن هذا الأمر لا يروق لها، خاصة فى ظل المرحلة الحرجة التى تشهدها البلاد، وتابع قائلاً: "الأطباء المضربون يذهبون إلى العمل فى المستشفيات الخاصة خلال شفتات عملهم بالقطاع الحكومى".

وأضاف "شعبان" خلال حواره ببرنامج 90 دقيقة الذى يقدمه الإعلامى محمد شردى على قناة المحور، أن إضراب الأطباء يعد حريقًا جديدًا فى يلتهم صفوة العقول فى البلاد، ويجب أن يتوقف تقديرًا للمرحلة الحرجة التى تمر بها مصر، وتابع قائلاً: "لماذا هذا الإصرار من قبل الأطباء المضربين طالما أن مطالبهم سوف تنفذ مع الوقت".

وشدد نائب مدير معهد القلب على أن الأطباء المضربين الآن هم من كانوا يرفضونه خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وتابع قائلاً: "المحرضين على الإضراب هم جماعة الإخوان".

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