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خارجية جنوب السودان: «كيري» يزور جوبا خلال أيام

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أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، مساء الأحد، بأن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، سيصل البلاد خلال أيام في زيارة رسمية تهدف إلى دعم عملية السلام.

وقال الناطق باسم الخارجية، ميون ماكول، إن وزارة الخارجية تلقت اتصالا هاتفيا من نظيرتها الأمريكية لإخطارها بأن زيارة «كيري» لجوبا، التي كانت متوقعة الأحد، تقرر إرجاؤها إلى الأسبوع المقبل.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أن «كيري» سيزور إثيوبيا والكونغو الديمقراطية وأنغولا بين يومي 29 إبريل و5 مايوالمقبل، لتشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولم تذكر شيئا عن زيارة لجنوب السودان.

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