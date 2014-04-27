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بلباو يحسم معركة المركز الرابع

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بلباو يحسم معركة المركز الرابع بلباو يحسم معركة المركز الرابع

بلباو، (إفي): حسم أثلتيك بلباو معركة المركز الرابع بالدوري الإسباني لكرة القدم لصالحه بعد الفوز على ضيفه سيفيليا بثلاثة أهداف مقابل واحد في قمة احتضنها ملعب سان ماميس بالجولة 35 من الليجا.

وحصد الفريق الباسكي بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي النقطة 65 ، ليوسع الفارق مع ملاحقه الأندلسي الذي يدربه أوناي إيمري الى ست نقاط، وذلك قبل ثلاث جولات على النهاية الرسمية للبطولة.

وأكد بلباو تمسكه بمقعده في المربع الذهبي والتأهل لملحق دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفضل ثلاثية تناوب على تسجيلها كل من ماركل سوسايتا وإيكر مونياين وأندر هيريرا.

في المقابل سجل سيفيليا هدفا شرفيا عبر مهاجمه الفرنسي كيفين جاميرو.

تسبق الهزيمة مباراة إياب نصف نهائي دوري أوروبا بين سيفيليا وفالنسيا على ملعب ميستايا، علما بأن الأول فاز بملعبه رامون سانشيز بيزخوان الخميس الماضي 2-0.

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