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عمال سجاد المحلة يقررون المبيت داخل المصنع

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عمال سجاد المحلة يقررون المبيت داخل المصنع عمال سجاد المحلة يقررون المبيت داخل المصنع

ارشيفية

قرر العشرات من عمال مصنع سجاد المحلة المبيت داخل المصنع، احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم المتأخرة. 

وأعلن العمال، عن البدء في اتخاذ خطوات تصعيدية بداية من صباح غدا الاثنين للضغط على المسئولين بالحكومة للاستجابة لمطالبهم.

وكان عمال مصنع سجاد المحلة والبالغ عددهم 410 عامل وعامله، قد قطعوا الطريق أمام المصنع المؤدي إلى أستاد غزل المحلة صباح اليوم الأحد، وقاموا بإشعال النيران في الأشجار وإطارات السيارات، اعتراضًا على عدم صرف رواتبهم منذ 3أشهر وحتى الأن إلى جانب تجاهل المسئولين لمطالبهم منذ زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بصرف رواتبهم.

و قامت عاملات المصنع، بتمزيق ملابسهن للتعبير عن استيائهم من تجاهل المسئولين، وأكد العمال على الاستمرار في التظاهر لحين الاستجابة، لمطالبهم وصرف خامات لتشغيل المصنع.

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