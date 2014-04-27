نجوم الطرب والفن والترفيه على متن سفينة “شط بحر الهوى”

أقامت “مجموعة MBC” لقاءً مُستوحى من روحية الرحلة الصيفية وطابعها البحري الساحر، وذلك بالتعاون مع “الإمارات للعطلات”، والمنتِج يوسف حرب، ضم اللقاء عدداً من نجوم الفن والطرب والترفيه في العالم العربي، مع أهل الصحافة والإعلام.

وستبحر الرحلة في البحر الأبيض المتوسط، على مدى أسبوع كامل، ابتداءً من 23 أغسطس المقبل، محتضنةً عدداً من أبرز النجوم، من ضمن نحو 2400 مسافر ، ومتنقّلةً ما بين بعض المرافئ الأوروبية.

وستنطلق الرحلة من مدينة البندقية الإيطالية، وصولاً إلى كرواتيا، ومنها إلى اليونان، مروراً بتركيا.

يشار إلى أن أبرز النجوم على متن السفينة هم: كاظم الساهر، ونانسي عجرم، وعاصي الحلاني، وصابر الرباعي، ويارا، وتامر حسني، وملحم زين، وأيمن زبيب، ورويدا عطية، ووائل جسار، ومحمد عساف، ومشاعل، ونادر الأتات، وماجد المصري، ولجين عمران، وفريق الكوميديا “ما في متلو”.

أما الجمهور من عشاق النجوم والسيّاح الراغبين، فسيحظَون بفرصة للتواجد أيضاً في هذه الرحلة، والانضمام إلى النجوم على متن السفينة التي ستجمعهم معاً.

من جانبه أوضح مـازن حـايك، المتحدّث الرسمي بإسم “مجموعة MBC” مدير عام العلاقات العامة والشؤون التجارية، أن رحلة “شط بحر الهوى” بما تجمعه على متنها من مغامرات ومتعة وتسلية وطرب وفن وترفيه وسياحة، مستوحاة من نجاح البرنامج التلفزيوني على MBC1، الذي يحمل الإسم نفسه، وهي ثمرة تعاون مشترك مع “الإمارات للعطلات”، والمنتِج يوسف حرب.

وأضاف حايك: “ما يميّز هذه الرحلة الصيفية الحالمة هو وجود عدد من أبرز نجوم الفن والترفيه في العالم العربي على متنها، مع استيعابها للمسافرين السيّاح الراغبين بالانضمام إليهم، تحت عدسات الكاميرات”.

من جانبها، شدّدت دينا الهريس، نائب رئيس “الإمارات للعطلات” للعمليات التجارية، على أهميّة هذه الرحلة البحرية الفنيّة الضخمة التي تشكّل امتداداً لجودة خدمات “طيران الإمارات” في الأجواء وعلى الأرض.

بدوره، أشار المنتِج يوسف حرب إلى أنّ الرحلة هذا الصيف تأتي لتعززّ الشراكة مع “مجموعة MBC”، ووعد بأن تكون هذه الرحلة استثائية بكل ما للكلمة من معنى، خصوصاً أنها فكرة استغرقت أكثر من 16 عاماً لتتحوّل إلى واقع ملموس يلامس الحلم.