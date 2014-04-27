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زيارة مرتقبة لحسن روحاني إلى السعودية

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زيارة مرتقبة لحسن روحاني إلى السعودية زيارة مرتقبة لحسن روحاني إلى السعودية

الرئيس الإيراني حسن روحاني – ارشيفية

ذكرت مصادر لشبكة “فولتيرنت” الفرنسية عن افتتاح باب للحوار بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال سلسلة زيارة من قادة ومسئولي طهران إلى الرياض.

وقال الشبكة إنه بمناسبة الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي “باراك أوباما” إلى الرياض، وافق الملك “عبدالله” على بدء حوار مع إيران، الحليف الجديد لواشنطن.

وأوضحت الشبكة أن الرياض ستستضيف -قريبا- مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشئون العربية والأفريقية “حسين أمير عبد اللهيان” ووزير الشئون الخارجية “محمد جواد ظريف” وفي نهاية سلسلة الزيارة، تستقبل السعودية الرئيس الإيراني “حسن روحاني”.

وأشارت الشبكة إلى أن التفاهم الجديد والحوار بين الرياض وطهران يجبر الثاني على التخلي عن دعمه لجماعة الإخوان المسلمين التي باتت وحيده بعد وثيقة المصالحة بين قطر، الداعم الرئيسي للجماعة في ، ودول مجلس التعاون الخليجي.

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