صفوت النحاس: الصندوق الاجتماعى يقرض الشباب فى المشروعات متناهية الصغر

أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارية والرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن العلاقة بين الدستور والشباب قوية للغاية فى دستور 2014، مشيراً إلى أن الدستور وضع إطار لتطوير الدولة المصرية مطالباً الحكومات بتفعيل مواد ونصوص الدستور.

وقال صفوت النحاس خلال ندوة اتحاد جمعيات التنمية الإدارية بالتعاون مع جمعية الخدمات بهيئة الرقابة المالية ، بعنوان "رؤية مستقبلية حول منظمات المجتمع الأهلى فى دعم المشروعات متناهية الصغر بين الدستور والتشريعات القانونية" المنعقدة الآن بأحد فنادق القاهرة أن مواد الدستور بها انحياز واضح للشباب.

مشيراً إلى أن الدستور الحالى يضمن تحقيق الطموح السياسى للشباب لتمكينهم من قيادة مصر إلى الأمان.

وأضاف النحاس أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طريق للقضاء على البطالة فى المجتمع مشيراً إلى أن الصندوق الاجتماعى يقوم بتفعيل عمليات الاقتراض للشباب لعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 20%، مشيراً إلى صعوبة إدارة المشروعات مطالباً بضرورة رعاية المنتفعين من المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية لها مردود سلبى على البناء الاقتصادى.