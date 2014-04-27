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عودة طائرة كوبنهاجن بسبب رائحة كريهة بمخزن الحقائب

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عودة طائرة كوبنهاجن بسبب رائحة كريهة بمخزن الحقائب عودة طائرة كوبنهاجن بسبب رائحة كريهة بمخزن الحقائب

مطار القاهرة -أرشيفية

اضطر قائد الطائرة المتجهة اليوم الأحد من القاهرة إلى العاصمة الدانماركية كوبنهاجن للعودة من الممر قبل دقائق من إقلاعه بسبب انبعاث رائحة كريهة من مخزن الحقائب سببت ضيقا لطاقمها والركاب , وتم تنظيف المخزن واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 3 ساعات .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أثناء تحرك قائد الرحلة رقم 759 على الممر استعدادا للإقلاع إلى كوبنهاجن , وفوجىء بإنبعاث رائحة كريهة من مخزن الحقائب ،مما سبب ضيقاً للركاب وطاقم الطائرة .

وطلب قائد الرحلة العودة إلى موقعه ،وتم إنزال ركابها البالغين 127 راكبا من بينهم وفد من القوى السياسية يضم رؤساء وممثلى الأحزاب المصرية يقوم بزيارة للدنمارك وإنزال الحقائب من مخزن الطائرة وتنظيفه من الرائحة الكريهة وإستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 3 ساعات .

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