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البيان تنشر أسماء خريجات كليات التقنية

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البيان تنشر أسماء خريجات كليات التقنية البيان تنشر أسماء خريجات كليات التقنية

قسم التربية
>البكالوريوس في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم
> فاطمه علي محمد المرزوقى
> حصه علي سالم ال على


>تخصص التعليم للمرحلة التمهيدية
> علياء علي سعيد المطروشي
> مهره ذياب محمد الياسى
> عائشة علي يوسف احمد
> مريم سعيد ماجد الشامسي 
> تخصص تدريس الإنجليزية في المدارس
> ساره مارك باول تومبسون 
> شمسه محمد علي سالم 
> خوله علي محمد الشحي 
> مها خليفه حسن المنصوري 
> قسم العلوم الصحية


> البكالوريوس في الصيدلة
> امنه سليمان عبدالله عبدالرحمن 
> مروه صابر حسن الرئيسي 
> حورية ابراهيم عبدالله الجسمي 
> علياء حسين درويش آل درويش 


>إدارة  المعلومات الصحية
> سلمى محمد مبارك الخيلي 
> خلود محمد راشد الشامسي 
> مريم عبدالوهاب ناصر النجار 
> شروق عمر مبارك  العامري 
> فاطمه محمد عوض النعيمي


>تخصص التصوير بالأشعة

مريم خالد محمد الكعبي
> تخصص  صحة المجتمع
> حنان محمد ابراهيم درك


>البكالوريوس في  خدمات طب الطوارئ
> مزون راشد عنبر مبارك علي


>البكالوريوس في  صحة الفم والاسنان
> عائشة علي محمد موسى
> هلا عبدالله علي سعيد الحصيني 


> البكالوريوس في علوم المختبرات الطبية
> هدى محمد راشد عبدالله السعدي

قسم الإتصال التطبيقي
>تخصص دراسات إعلامية تطبيقية
>  اسماء محمد عبدالله احمد
>  ايمان خليفه سالم خليفه السويدي
>  مروه حسين اسماعيل الصفار
>  تغريد علي ابراهيم العي
>  فدوى فيصل مراد محمد


>تخصص  الإتصالات المؤسسية
>  روضة محمد طالب الجرادي
>  علياء حسن عبدالله السميطي
>  موزه راشد محمد الكندي
>  عائشة محمد علي الحمادي

قسم إدارة الأعمال
>البكالوريوس في العلوم التطبيقية تخصص إدارة الأعمال - عامة
>  شيخه ابراهيم صالح محمد
>  منى سعيد عمر عبدالله
>  نادية محمد عبدالله المرزوقي
>  منى خليل محمد الخوري
>  فاطمه سالم علي اليحيائي
>  جمانه ابراهيم ال عباس
>  اليازية احمد عبد الله الظاهري
>  عنود مبارك سالم ال علي
>  نوره ابراهيم سلمان الهاجري 


>تخصص إدارة الأعمال - الإدارة الهندسية

 عائشه فاروق محمد عبدالرحيم


>تخصص إدارة الأعمال - محاسبة 
>  حصه يوسف محمد سبت
>  ميره خميس خلفان المحيربي
>  فاطمه عبدالله جمعه محمد النايم
>  فاطمه زعل سهيل ال علي
>  علياء عبدالرحمن محمد اكبر
>  لمياء علي احمد النقبي
>  روضه عبد الرحمن كمالى
>  امل سلطان عبدالله آل علي
>  اروى عمر محمد الحارثي
>  نورة محمد رفيع الأنصاري
>  عفراء بلال اسماعيل مبارك
>  فاطمه مرزوق عبدالله المطروشي
>  مريم جعفر قمبر الانصاري
>  موزه عبيد ناصر اليماحي
>  ياسمين سمير سرحان نمر
>  ايمان محمد رضا البشر
>  فاطمه حمد سعيد العامري
>  سعده سالم عمر المنهالي
>   عائشة راشد عيسى العيسى
>  عائشة سلطان احمد السويدي
>  موزه محمد عبدالله الجسمي
>  بسمه راشد علي سليمان
>  حصه عبدالله صالح محمد
>  فاطمه عبدالرحيم يوسف العوضي
>  شذى عبدالله ناصر المهيري
>  زليخة مرزوق سالم المزروعي
>  ساره عبدالله محمد الياسي


>تخصص إدارة الأعمال - موارد بشرية
>  حنان اسحاق محمد ناصر
>  اماني محمد علي الحمادي
>  بلقيس حسن علي صالح
>  سهام عيد مبارك الزعابي
>  شيخه عبدالله أحمد البلوشي
>  مروه موسى مراد البلوشي
>  شمه قران النوبي العامري
>  شيخه ابراهيم محمد المرزوقي
>  امنه علي عبدالرحمن المرزوقي
>  سميحه علي عباس البلوشي
>  حمده عبد الرسول صالح الشواب
>  عائشة محمد جمعه الدرمكي
>  منال عمر محمد الحارثي
>  ميثه مبارك محمد المنصوري
>  عائشة محمد الحاج شكرالله
>  مريم يوسف حسن العلي
>  لولوه احمد مسلم المزروعي
>  هدى محمد سيف الحفيتي
>  ابرار ابراهيم نوخذا ال علي
>  امنه سالم علي يليلي
>  حنان علي غلوم علي
>  شيخه راشد حسن الزعابي
>  فاطمه زايد غانم المزروعي
>  ملاك محمد عمر  الحضرمى
>  خلود سعيد محمد زحمي
>  عائشة يوسف حسن العلي


>تخصص إدارة - التجارة الإلكترونية
>  مريم ابراهيم اسماعيل الياقوت
>  ريم حسين راشد لوتاه
>  خلود رضا احمد العيسى
>  ساره عبدالكريم عبدالله علي
>  امنه محمد عبدالله المهيري
>  امل يوسف محمود الزرعوني 
>  أسماء احمد سليمان المحرزي 
>  خلود محمد صالح احمد 
>  العنود غازي مرجان فرج 
>  امل تعيب عبدالله البدواوي 
>  ليلى عبدالله سالم اليماحى 
>  امينه محمد علي محمد 
>  خالده محمود محمد البستكي 
>  خوله جمعه محمد بحير 
>  شيخه بلال نوبي الحر 
>  لطيفه يحيى محمد الصفار 
>  عائشة خميس سالم كريف 
>  ساره عبدالله حسن الحداد 
>  حمده احمد عبيد اهلي 
>  خنساء محمود محمد البستكي 

 فاطمه حسن عبدالله المطروشي 


> تخصص إدارة الأعمال - خدمات مالية
>  بشرى محمد زينل محمد 
>  شيخه سعيد ماجد المنصوري 
>  امل خليفه سالم الرميثي 
>  رفيعة السيد محمد اسلام الهاشمي 
>  منيره عيسى عبدالله الحمادي 
>  العنود علي خلفان الهاملي 
>  حصه سعيد احمد سعيد 
>  مريم حسن ابراهيم الحواي 
>  منى عبدالله عبدالرحمن العبدالله 
>  مريم على حسن الحمادي 
>  عائشة عبدالله سلطان الملا 


>  تخصص إدارة الأعمال - تسويق 
>  منال يوسف محمد اسماعيل 
>  وعد على ابراهيم الجناحى 
>  ساره ابراهيم عبدالله العوضي 
>  صوفيا ابراهيم احمد المظرب 
>  امل عبدالله خميس الجنيبي 
>  مهره اسماعيل نصيب الفلاسي 
>  حصه عبداللطيف الزرعوني 


>تخصص إدارة الأعمال -  إدارة تكنولوجيا المعلومات 
>  خلود حسن محمد مطيرى 


> تخصص إدارة الأعمال -   إدارة الأعمال
>  اميرة مسباح محمد الشاعر 
>  فاطمه محمد علي العبدولي 
>  اسراء درويش عبدالوهاب القواضي 
>  سندية محمد صالح يوسف 
>  مريم خليفه وليد المسماري 
>  نورة حميد عبدالله خلفان 
>  رفعه عيسى محمد المنصوري 
>  عفراء حمد سعيد المنصوري 
>  غريبه راشد سعيد يماحي 
>  شيخه علي راشد الكندي 
>  زينب محمد علي النقبي 


>قسم علوم الكمبيوتر والمعلومات
>البكالوريوس في العلوم التطبيقية تخصص إدارة المعلومات
>  هبه حسن علي الهاشمي 
>  ميثاء علي جمعه الزحمي 
>  ساره عباس موسى الرئيسي 
>  مروه احمد عبدالله المنصوري 
>  ابتسام حامد احمد المصعبي 
>  اسماء عمر حسن الهاشمي 
>  مريم سالم فرج سالم 
>  اسماء سالم خدوم علي 
>  خوله احمد ابراهيم ال علي 
>  فاطمه عيسى سلطان الهاملي 
>  فاطمه محمد حسن مراد 
>  خلود محمد جمعه الحوسني 
>  امنه محمد وليد بخيت 
>  هند برك علي الجابري 


> تخصص تكنولوجيا المعلومات -  إدارة  المعلومات
>  عنود عبدالله محمد الكعبي 
>  وعد محمد عبيد اسماعيل 
>  هدى خميس خلفان عبيد 
>  اميره عبدالله سالم سعيد 


>  تخصص تكنولوجيا المعلومات التجارية
>  زهره راشد عبيد الكلباني 


> تخصص تكنولوجيا المعلومات

 موزه محمد عبيد الكعبى 


> تخصص تكنولوجيا شبكات الكمبيوتر
>  مشاعل محمد موسى محمد 
>  روضه درويش شعبان جمعه 
>  فاطمه عبيد خلفان الشامسي 
>  ميثاء علي جمعه المازمي 
>  هديه مال الله فرج 
>  شمسه راشد سعيد علي 


>تخصص  تكنولوجيا المعلومات -  هندسة شبكات الكمبيوتر
>  خوله عبدالله سيف الشحي 
>  حمده سعيد راشد الدحى 
>  سماح جلال عوض محفوظ 


> تخصص تقنيات الوسائط التفاعلية المتعددة
>  فاطمه ناصر محمد السويدي 
>  فاطمة عبدالله محمد غلاب 


>  تخصص تكنولوجيا المعلومات - إدارة الأعمال وأنظمة المعلومات
>  مريم عبدالله ابراهيم العوضي 
>  فريال عبدالكريم حمزه البستكي 
>  كلثم سعيد محمد المثنى 
>  شيخة علي محسن الهاشمي 
>  عائشه سالمين حمود المنصوري 


> تخصص تكنولوجيا المعلومات - هندسة برامج الكمبيوتر
>  نوره حسن عبداللطيف السراح 
>  حمده عتيق جمعه بوشواف 
>  ريم اسماعيل عبدالله المرزوقي 

قسم تكنولوجيا الهندسة
>البكالوريوس في العلوم التطبيقية تخصص تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية
>   ايمان احمد عثمان العمودي 
>  فاطمه خميس سلطان الظاهري 
>  فاطمه خميس خليل النوبي 
>  حوريه حسن علي حسن 
>  حمده علي عبيد العري 
>  عائشة محمد علي اليماحي 
>  هديل احمد محمد العمودي 
>  امل فرحان خميس الكويتي 


>قسم تكنولوجيا الهندسة
>البكالوريوس في العلوم التطبيقية تخصص تكنولوجيا الهندسة الكهربائية
>  ايمان محمد علي الملا 
>  مريم محمد عبدالله المرزوقي 
>  مهيره سعيد مصبح الغفلي 

برامج الماجستير
>ماجستير في العلوم التطبيقية تكنولوجيا المعلومات

 نداء مهدى على الشامى 
>  خوله عبدالله جمعه وليد 
>  زهره جامع يوسف عجه 
>  لولوه عوض محمد المهرى 
>  سميه محمد نور الجسمي 


>الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال
>  اسماء طاهر شيخ المنهالي 
>  امل عبدالله ابراهيم الوهابي 
> يسرى طالب عايض العامري
>  منى عتيق  محمد المزروعي 
>  حمده محمد سليمان المعمري 
>  اسماء جاسم سعيد الزعابي 
>  خلود صقر سعيد المحيربى 
>  اماني احمد موسى الظاهري 
>  بدريه محمد عبدالله الشامسي 
>  فاطمه محمد حسن الحداد 
>  شماء خميس عبيد الهاملى 
>  عائشة زيد مالك الظهورى 
>  حمده حمد بطى العميمى 
>  امل عبدالرحمن محمد التميمي 
>  فاطمه عبدالله راشد علي 
>  عائشة جاسم محمد المناصير 
>  عفراء عبيد محمد المزروعي 
>  هناء محمد حمدان المهري 
>  امنه محمد سالم الظاهري 
>  هيام محمد حماد العتيبي 
>  فاطمه سعيد علي العلوي 
>  مريم تعيب علي الكتبي 
>  عائشه خميس راشد مرخان 
>  منى صالح سعد الحضرمى 
>  فاطمه سالم عمر العامري 
>  فتحيه موسى عبدالله الشمالي 
>  شيخه محمد راشد بو رفيعه 
>  زليخه صالح حسن المهيري 


>الماجستير التنفيذي في  الصناعات الثقافية والإبداعية 
>  هدى عدنان داوود المردود 
>  ندى راشد علي السويدي 

 

 

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