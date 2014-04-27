البيان تنشر أسماء خريجات كليات التقنية

قسم التربية
>البكالوريوس في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم
> فاطمه علي محمد المرزوقى
> حصه علي سالم ال على
>تخصص التعليم للمرحلة التمهيدية
> علياء علي سعيد المطروشي
> مهره ذياب محمد الياسى
> عائشة علي يوسف احمد
> مريم سعيد ماجد الشامسي
> تخصص تدريس الإنجليزية في المدارس
> ساره مارك باول تومبسون
> شمسه محمد علي سالم
> خوله علي محمد الشحي
> مها خليفه حسن المنصوري
> قسم العلوم الصحية
> البكالوريوس في الصيدلة
> امنه سليمان عبدالله عبدالرحمن
> مروه صابر حسن الرئيسي
> حورية ابراهيم عبدالله الجسمي
> علياء حسين درويش آل درويش
>إدارة المعلومات الصحية
> سلمى محمد مبارك الخيلي
> خلود محمد راشد الشامسي
> مريم عبدالوهاب ناصر النجار
> شروق عمر مبارك العامري
> فاطمه محمد عوض النعيمي
>تخصص التصوير بالأشعة
مريم خالد محمد الكعبي
> تخصص صحة المجتمع
> حنان محمد ابراهيم درك
>البكالوريوس في خدمات طب الطوارئ
> مزون راشد عنبر مبارك علي
>البكالوريوس في صحة الفم والاسنان
> عائشة علي محمد موسى
> هلا عبدالله علي سعيد الحصيني
> البكالوريوس في علوم المختبرات الطبية
> هدى محمد راشد عبدالله السعدي
قسم الإتصال التطبيقي
>تخصص دراسات إعلامية تطبيقية
> اسماء محمد عبدالله احمد
> ايمان خليفه سالم خليفه السويدي
> مروه حسين اسماعيل الصفار
> تغريد علي ابراهيم العي
> فدوى فيصل مراد محمد
>تخصص الإتصالات المؤسسية
> روضة محمد طالب الجرادي
> علياء حسن عبدالله السميطي
> موزه راشد محمد الكندي
> عائشة محمد علي الحمادي
قسم إدارة الأعمال
>البكالوريوس في العلوم التطبيقية تخصص إدارة الأعمال - عامة
> شيخه ابراهيم صالح محمد
> منى سعيد عمر عبدالله
> نادية محمد عبدالله المرزوقي
> منى خليل محمد الخوري
> فاطمه سالم علي اليحيائي
> جمانه ابراهيم ال عباس
> اليازية احمد عبد الله الظاهري
> عنود مبارك سالم ال علي
> نوره ابراهيم سلمان الهاجري
>تخصص إدارة الأعمال - الإدارة الهندسية
عائشه فاروق محمد عبدالرحيم
>تخصص إدارة الأعمال - محاسبة
> حصه يوسف محمد سبت
> ميره خميس خلفان المحيربي
> فاطمه عبدالله جمعه محمد النايم
> فاطمه زعل سهيل ال علي
> علياء عبدالرحمن محمد اكبر
> لمياء علي احمد النقبي
> روضه عبد الرحمن كمالى
> امل سلطان عبدالله آل علي
> اروى عمر محمد الحارثي
> نورة محمد رفيع الأنصاري
> عفراء بلال اسماعيل مبارك
> فاطمه مرزوق عبدالله المطروشي
> مريم جعفر قمبر الانصاري
> موزه عبيد ناصر اليماحي
> ياسمين سمير سرحان نمر
> ايمان محمد رضا البشر
> فاطمه حمد سعيد العامري
> سعده سالم عمر المنهالي
> عائشة راشد عيسى العيسى
> عائشة سلطان احمد السويدي
> موزه محمد عبدالله الجسمي
> بسمه راشد علي سليمان
> حصه عبدالله صالح محمد
> فاطمه عبدالرحيم يوسف العوضي
> شذى عبدالله ناصر المهيري
> زليخة مرزوق سالم المزروعي
> ساره عبدالله محمد الياسي
>تخصص إدارة الأعمال - موارد بشرية
> حنان اسحاق محمد ناصر
> اماني محمد علي الحمادي
> بلقيس حسن علي صالح
> سهام عيد مبارك الزعابي
> شيخه عبدالله أحمد البلوشي
> مروه موسى مراد البلوشي
> شمه قران النوبي العامري
> شيخه ابراهيم محمد المرزوقي
> امنه علي عبدالرحمن المرزوقي
> سميحه علي عباس البلوشي
> حمده عبد الرسول صالح الشواب
> عائشة محمد جمعه الدرمكي
> منال عمر محمد الحارثي
> ميثه مبارك محمد المنصوري
> عائشة محمد الحاج شكرالله
> مريم يوسف حسن العلي
> لولوه احمد مسلم المزروعي
> هدى محمد سيف الحفيتي
> ابرار ابراهيم نوخذا ال علي
> امنه سالم علي يليلي
> حنان علي غلوم علي
> شيخه راشد حسن الزعابي
> فاطمه زايد غانم المزروعي
> ملاك محمد عمر الحضرمى
> خلود سعيد محمد زحمي
> عائشة يوسف حسن العلي
>تخصص إدارة - التجارة الإلكترونية
> مريم ابراهيم اسماعيل الياقوت
> ريم حسين راشد لوتاه
> خلود رضا احمد العيسى
> ساره عبدالكريم عبدالله علي
> امنه محمد عبدالله المهيري
> امل يوسف محمود الزرعوني
> أسماء احمد سليمان المحرزي
> خلود محمد صالح احمد
> العنود غازي مرجان فرج
> امل تعيب عبدالله البدواوي
> ليلى عبدالله سالم اليماحى
> امينه محمد علي محمد
> خالده محمود محمد البستكي
> خوله جمعه محمد بحير
> شيخه بلال نوبي الحر
> لطيفه يحيى محمد الصفار
> عائشة خميس سالم كريف
> ساره عبدالله حسن الحداد
> حمده احمد عبيد اهلي
> خنساء محمود محمد البستكي
فاطمه حسن عبدالله المطروشي
> تخصص إدارة الأعمال - خدمات مالية
> بشرى محمد زينل محمد
> شيخه سعيد ماجد المنصوري
> امل خليفه سالم الرميثي
> رفيعة السيد محمد اسلام الهاشمي
> منيره عيسى عبدالله الحمادي
> العنود علي خلفان الهاملي
> حصه سعيد احمد سعيد
> مريم حسن ابراهيم الحواي
> منى عبدالله عبدالرحمن العبدالله
> مريم على حسن الحمادي
> عائشة عبدالله سلطان الملا
> تخصص إدارة الأعمال - تسويق
> منال يوسف محمد اسماعيل
> وعد على ابراهيم الجناحى
> ساره ابراهيم عبدالله العوضي
> صوفيا ابراهيم احمد المظرب
> امل عبدالله خميس الجنيبي
> مهره اسماعيل نصيب الفلاسي
> حصه عبداللطيف الزرعوني
>تخصص إدارة الأعمال - إدارة تكنولوجيا المعلومات
> خلود حسن محمد مطيرى
> تخصص إدارة الأعمال - إدارة الأعمال
> اميرة مسباح محمد الشاعر
> فاطمه محمد علي العبدولي
> اسراء درويش عبدالوهاب القواضي
> سندية محمد صالح يوسف
> مريم خليفه وليد المسماري
> نورة حميد عبدالله خلفان
> رفعه عيسى محمد المنصوري
> عفراء حمد سعيد المنصوري
> غريبه راشد سعيد يماحي
> شيخه علي راشد الكندي
> زينب محمد علي النقبي
>قسم علوم الكمبيوتر والمعلومات
>البكالوريوس في العلوم التطبيقية تخصص إدارة المعلومات
> هبه حسن علي الهاشمي
> ميثاء علي جمعه الزحمي
> ساره عباس موسى الرئيسي
> مروه احمد عبدالله المنصوري
> ابتسام حامد احمد المصعبي
> اسماء عمر حسن الهاشمي
> مريم سالم فرج سالم
> اسماء سالم خدوم علي
> خوله احمد ابراهيم ال علي
> فاطمه عيسى سلطان الهاملي
> فاطمه محمد حسن مراد
> خلود محمد جمعه الحوسني
> امنه محمد وليد بخيت
> هند برك علي الجابري
> تخصص تكنولوجيا المعلومات - إدارة المعلومات
> عنود عبدالله محمد الكعبي
> وعد محمد عبيد اسماعيل
> هدى خميس خلفان عبيد
> اميره عبدالله سالم سعيد
> تخصص تكنولوجيا المعلومات التجارية
> زهره راشد عبيد الكلباني
> تخصص تكنولوجيا المعلومات
موزه محمد عبيد الكعبى
> تخصص تكنولوجيا شبكات الكمبيوتر
> مشاعل محمد موسى محمد
> روضه درويش شعبان جمعه
> فاطمه عبيد خلفان الشامسي
> ميثاء علي جمعه المازمي
> هديه مال الله فرج
> شمسه راشد سعيد علي
>تخصص تكنولوجيا المعلومات - هندسة شبكات الكمبيوتر
> خوله عبدالله سيف الشحي
> حمده سعيد راشد الدحى
> سماح جلال عوض محفوظ
> تخصص تقنيات الوسائط التفاعلية المتعددة
> فاطمه ناصر محمد السويدي
> فاطمة عبدالله محمد غلاب
> تخصص تكنولوجيا المعلومات - إدارة الأعمال وأنظمة المعلومات
> مريم عبدالله ابراهيم العوضي
> فريال عبدالكريم حمزه البستكي
> كلثم سعيد محمد المثنى
> شيخة علي محسن الهاشمي
> عائشه سالمين حمود المنصوري
> تخصص تكنولوجيا المعلومات - هندسة برامج الكمبيوتر
> نوره حسن عبداللطيف السراح
> حمده عتيق جمعه بوشواف
> ريم اسماعيل عبدالله المرزوقي
قسم تكنولوجيا الهندسة
>البكالوريوس في العلوم التطبيقية تخصص تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية
> ايمان احمد عثمان العمودي
> فاطمه خميس سلطان الظاهري
> فاطمه خميس خليل النوبي
> حوريه حسن علي حسن
> حمده علي عبيد العري
> عائشة محمد علي اليماحي
> هديل احمد محمد العمودي
> امل فرحان خميس الكويتي
>قسم تكنولوجيا الهندسة
>البكالوريوس في العلوم التطبيقية تخصص تكنولوجيا الهندسة الكهربائية
> ايمان محمد علي الملا
> مريم محمد عبدالله المرزوقي
> مهيره سعيد مصبح الغفلي
برامج الماجستير
>ماجستير في العلوم التطبيقية تكنولوجيا المعلومات
نداء مهدى على الشامى
> خوله عبدالله جمعه وليد
> زهره جامع يوسف عجه
> لولوه عوض محمد المهرى
> سميه محمد نور الجسمي
>الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال
> اسماء طاهر شيخ المنهالي
> امل عبدالله ابراهيم الوهابي
> يسرى طالب عايض العامري
> منى عتيق محمد المزروعي
> حمده محمد سليمان المعمري
> اسماء جاسم سعيد الزعابي
> خلود صقر سعيد المحيربى
> اماني احمد موسى الظاهري
> بدريه محمد عبدالله الشامسي
> فاطمه محمد حسن الحداد
> شماء خميس عبيد الهاملى
> عائشة زيد مالك الظهورى
> حمده حمد بطى العميمى
> امل عبدالرحمن محمد التميمي
> فاطمه عبدالله راشد علي
> عائشة جاسم محمد المناصير
> عفراء عبيد محمد المزروعي
> هناء محمد حمدان المهري
> امنه محمد سالم الظاهري
> هيام محمد حماد العتيبي
> فاطمه سعيد علي العلوي
> مريم تعيب علي الكتبي
> عائشه خميس راشد مرخان
> منى صالح سعد الحضرمى
> فاطمه سالم عمر العامري
> فتحيه موسى عبدالله الشمالي
> شيخه محمد راشد بو رفيعه
> زليخه صالح حسن المهيري
>الماجستير التنفيذي في الصناعات الثقافية والإبداعية
> هدى عدنان داوود المردود
> ندى راشد علي السويدي