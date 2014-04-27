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تنس - نيشيكوري أول آسيوي يتوج ببطولة برشلونة

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تنس - نيشيكوري أول آسيوي يتوج ببطولة برشلونة تنس - نيشيكوري أول آسيوي يتوج ببطولة برشلونة

برشلونة، (إفي): أصبح الياباني كي نيشيكوري أول لاعب آسيوي يتوج بلقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس، وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على الكولومبي سانتياجو خيرالدو.

وحسم نيشيكوري (24 عاما) النهائي في زمن قدره ساعة و13 دقيقة بنتيجة 6-2 و6-2 ، ليدخل تاريخ البطولة الممتد على مدار 62 نسخة.

ويعد هذا النهائي هو الأول في البطولة بين لاعبين لا يحملا الجنسية الإسبانية منذ 18 عاما، وبالتحديد منذ المواجهة التي جمعت النمساوي توماس موستر والتشيلي مارسيلو ريوس وفاز بها الأول.

ولم تشهد البطولة أي فائز باللقب غير إسباني منذ نسخة 2002 التي حسمها الأرجنتيني جاستون جاوديو.

وتفوق نيشيكوري، المصنف الـ17 عالميا، على خيرالدو (26 عاما) المصنف الـ65 ، ليخسر الاخير ثاني نهائي له بعد بطولة سانتياجو عام 2011 أمام الإسباني تومي روبريدو.

وحقق اللاعب الياباني المفاجأة مستغلا خروج المصنف الأول عالميا رفايل نادال الذي يعتبر بمثابة "ملك الأراضي الرملية" في عالم التنس، حيث ودع البطولة من ربع النهائي امام مواطنه نيكولاس ألماجرو، الذي هزمه خيرالدو في مفاجأة أخرى بنصف النهائي.

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