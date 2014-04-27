مورينيو: ليست أمامنا فرصة للتتويج بالدوري

لندن، (إفي): اعتبر المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو أن فريقه ليس أمامه فرصة للتتويج بلقب الدوري على الرغم من الفوز على ليفربول المتصدر اليوم بهدفين نظيفين.

وقال مورينيو عقب المباراة: "الفريق الأفضل فاز، قدمنا مستوى رائع ولم نرتكب أي أخطاء".

وأضاف المدرب "نحتاج نقطة واحدة لاحتلال المركز الثالث، كان موسما جيدا لنا.. تطورنا على أصعدة كثيرة جدا".

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بـ80 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثاني.

مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ74 نقطة ولكن لديه مباراتين مؤجلتين.