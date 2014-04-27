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مدرب ليفربول يهاجم مورينيو: ليس صعبا أن تلعب بخطة دفاعية

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مدرب ليفربول يهاجم مورينيو: ليس صعبا أن تلعب بخطة دفاعية مدرب ليفربول يهاجم مورينيو: ليس صعبا أن تلعب بخطة دفاعية

انتقد براندن رودجرز المدير الفني لليفربول خطة منافسه تشيلسي في المباراة التي انتهت لصالح الاخير بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي.

تشيلسي اعتمد خطة دفاعية بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وخرج بهدفين من مرتدتين متتاليتين.

وقال رودجرز بعد المباراة: "ليس صعبا أن تلعب بخطة دفاعية على أي حال".

وتابع المدرب الذي عمل مساعدا لمورينيو في فترة سابقة "تشيلسي ربما ركن حافلتين أمام المرمى اليوم!"، في إشارة إلى الدفاع بتكتل غير عادي من البلوز أمام الحمر.

وأضاف "ماذا فعل مورينيو؟ وضع 10 لاعبين في منطقة الـ18 وفقط".

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