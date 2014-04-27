لامبارد يشعر بالآسف لستيفن جيرارد

أبدى فرانك لامبارد لاعب وسط تشيلسي، أسفه على ستيفن جيرارد أيقونة ليفربول بعد الخطأ الذي تسبب في فوز البلوز 2-0 على الحمر عصر اليوم الأحد.

جيرارد سقط أرضا، وترك الكرة لديمبا با مهاجم تشيلسي، الذي انفرد بالمرمى وسجل الهدف الاول للفريق اللندني.

وقال لامبارد الذي زامل جيرارد طويلا في منتخب إنجلترا: "بالتأكيد أشعر بالأسف له".

وتابع النجم المخضرم "عموما ما حدث اليوم مع جيرارد يحدث لأي لاعب في العالم".

وأضاف "في كل الأحوال، جيرارد فاز بالدوري أم لا، سيظل لاعبا عظيما، عظيما.. أي بطولة سواء حققها أم لا لن تؤثر على هذه الحقيقة أبدا".