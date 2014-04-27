خالد سليم يصاب بضربة شمس

تعرّض الفنّان المصري خالد سليم لوعكة صحية ألزمته البقاء في الفراش أيام طويلة، وذلك بسبب اتّباعه لنظام غذائي قاسٍ في الوقت الذي يقوم بتصوير مسلسل "سيرة الحب" مع الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور، لساعات طويلة وإصابته بضربة شمس نتيجة التّصوير في الشّمس الحارقة، فبالإضافة إلى انّه يصوّر مسلسل "سيرة الحب" فهو يقوم كذلك بتصوير مسلسلين آخرين هما "دلع البنات" مع مي عز الدين وكنده علوش ومسلسل "جبل الحلال" مع محمود عبد العزيز.

وطمأن خالد جمهوره من خلال الفيس بوك موضحاً انّه تعافى وبخير الآن.

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