نقابة الحقوقيين بأسيوط تثمن جهود محافظ أسيوط فى دعم وتذليل العقابات أمام النقابة



القاهرة : وليد سلام

صرح النقيب العام لنقابة الحقوقيين ( وليد حمدى ) فى تصريح خاص لــــــــــ ( عيون الأخباريه) أنه يثمن الجهود المبذولة من محافظ أسيوط فى تذليل العقبات وتسهيل الأجراءات أمام المشروعات التى تقوم بها النقابة بمحافظة أسيوط بكل أحترام أقدم شكري لسعادة المحافظ على الخطوات الايجابية التي يسعى لتحقيقها في صمت وعمل دؤوب .. فمنذ وصوله لأسيوط ادرك بعين المسؤول مكمن الخلل في الادارات الحكومية وعمل على التغيير الايجابي والتجديد لأعلى الهرم في الادارات الحكومية ومن واقع مصدر مقرب أعرف حجم المعاناة التي واجهها سعادة المحافظ في سعيه الى التغيير والرفض الذي كان يواجهه وبشدة أيضا من أصحاب النفوذ والمصالح وإن كانوا يعملون من خلف الستار احيانا .

فلقد نجح المحافظ في عملية أعمار المدن الجديدة حيث ساهم سيادته بتذليل العقبات أمام النقابة والتى بدأت فعليا من الكيلو13أول طريق البحر الأحمر بمنطقه أسيوط الجديدة أنشاء أضخم مدينه سكنية وأستثمارية خدمية على مساحه 400 فدان لخدمة شعب أسيوط ..وفيما يخص لجنة الأنتاج الزراعى كما أكد النقيب العام وليد حمدى أن النقابه تقوم حاليا على أقامة مزارع خاصه فى كافة المجالات الزراعية ( الثروة الداجنة- الثرة الحيوانية بحيث تصل الخدمة الى مستحقيها وأيضا فى المجال الصناعى تقوم النقابة على أنشاء مدينه صناعية لتوفير فرص عمل للشباب عند تقديم مشروعات تقوم النقابة بدراستها ثم نرى ما هو مناسب لتنفيذها وقريبا سيتم أفتتاح فروع لنا فى مختلف المحافظات لكى تصل خدماتنا لكل مصر بأذن الله والبوادر تنبئ عن مستقبل مشرق لمصر ونأمل ذلك ,وأخيرا أقدم الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم أو سيساهم فى أعلاء شأن النقابة .

من جانبه أكد الأستاذ : وليد مختار أمين عام النقابة على أن النقابة ونظرا للتعاون المثمر مع المحافظة خلال عام مضى على أنشأ النقابة تم تفعيل أهم وأكبر اللجان ومنها لجنة الأسكان وقريبا سيتم أفتتاح المستوصف الخاص بلجنة الصحة لحين الأنتهاء من المستشفى بمنطقة الكيلو 13 بأسيوط الجديدة. وأضاف الأستاذ: محمد أبراهيم على مسئول العلاقات العامة بالنقابة أنه تم تفعيل اللجنة الأجتماعية والتى تقوم على تدريب الشباب لرفعهم لسوق العمل وأستطعنا خلال الفترة الماضية من توظيف البعض وجارى توظيف أخرون عند الأنتهاء من المشروعات بالنقابة وسيتم تفعيل دور الخدمة الأجتماعيه فى تقديم خدمة الحج والعمرة والرحلات الترفيهية والمصايف







شبكةعيونالإخبارية

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