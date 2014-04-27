روني غاضب من زملائه بسبب سعادتهم برحيل مويس

رغم أن مانشستر يونايتد قرر يوم الثلاثاء الماضى إقالة المدير الفنى ديفيد مويس بعد أن تعرض الفريق لموسم كارثى تحت قيادته، الا أنه يبدو أن البعض فى الاولد ترافورد شعر بالحزن من أجله، حيث كان على رأس هؤلاء النجم واين رونى.

وكان مويس قد حرص على الإبقاء على رونى ضمن صفوف الفريق وساعده على استعادة ثقة بنفسه بعد أن تراجع مستواه في نهاية الموسم الماضي.

ويبدو أن رونى ظل ممتنًا بالفعل لحسن صنيع مويس معه بعدما جدد تعاقده مع الفريق، حيث كشفت صحيفة “صنداى بيبول” البريطانية أنه فى أعقاب الإعلان عن إقالته، حرص رونى على أن يتوجه إلى مكتبه بالنادى كى يتحدث معه بشكل مباشر غير أنه تبين له أنه كان قد رحل عنه بالفعل.

وقام رونى بعد ذلك بإجراء اتصال هاتفى مع المدير الفنى المقال، حيث وجه له الشكر، كما أعرب له عن تقديره لكل ما فعله من أجله.

وذكرت الصحيفة على لسان مصادر فى الأولد ترافورد أن رونى تحدث بشكل غاضب مع عدد من زملائه فى الفريق، عندما أعربوا عن سعادتهم بعد قرار إدارة النادى بإقالة مويس.

أ ش أ