منى عبد الغنى تغنى للشاعر بهاء الدين محمد أغنية”طاعة الزوج” بألبومها القادم

كشف الشاعر بهاء الدين محمد، عن أستعداد الفنانة منى عبد الغنى من تسجيل أغنية بعنوان بعنوان “طاعة الزوح “، موضحاً انها أحدى أغانى الألبوم الذى كتب كلماته، وألحانه وليد سعد،وتعود به “منى للغناء بعد غياب 17عاما.

وتقول كلمات الأغنية :مين اللى قالك إن طاعة الزوج إهانة كبرياء ؟!/أوتنازل أو خضوع ده الإخلاص ف الطاعه عطاء/الطاعه هى الكبرياء والعِند والكِبر إبتلاء/الطاعه هى الإحترام والتراضى والإتفاق/الطاعه مش معناها قَهرك أو شعورك بالهزيمه/الطاعه إثبات إن نفسك مخلصه وحُره وسليمه/حُريتك مش هى ابداً إنك إنتى تعصى أمره/حُريتك .. إنك إنتى تبقى حابه تطيعى أمره/ولو إختلفتوا ف الاتفاق إرجعوا لسورة النساء/ح تلاقوا حقه وحقك واضح وزى مارَبِك أمَرِك أمرُه.”

> الجدير بالذكر أن مني عبد الغني كانت قد توقفت عن الغناء منذ عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب، عقب وفاه شقيقها الا انها قدمت عددا من المسلسلات الدراميه منها “عيش ايامك”، و”انا وهؤلاء”